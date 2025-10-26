Sujetos armados abren fuego durante un funeral en Irapuato

Los hechos ocurren a pocos días de que se diera el relevo en la policía municipal. Foto: Facebook Secretaría de Seguridad Ciudadana Irapuato

IRAPUATO, Gto. (apro).- Al menos seis hombres armados a bordo de motocicletas dispararon contra un grupo de personas que asistía al funeral de Óscar Omar, un joven de 22 años asesinado el pasado viernes en el estacionamiento del Instituto Alejandro Magno.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde de este domingo, en el panteón Los Olivos, donde familiares y amigos se habían reunido para despedir al joven. De acuerdo con testigos, se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego, lo que provocó pánico entre los asistentes.

Algunos presentes corrieron para resguardarse y otros saltaron las bardas del panteón en busca de refugio.

Testigos narraron que el cuerpo de Óscar Omar ya había sido ingresado al panteón cuando se desató una riña entre dos grupos de jóvenes. Minutos después, ingresaron tres motocicletas con hombres armados, quienes abrieron fuego.

Hasta el momento, no se ha confirmado que haya personas lesionadas por este nuevo ataque. Elementos de seguridad municipal y estatal desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables.

Durante las acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó sobre la detención de un hombre identificado como Cristian, quien cuenta con antecedentes por portación de arma de fuego y delitos contra la salud. No obstante, no se le vincula directamente con la agresión ocurrida en el panteón.

El asesinato de Óscar Omar se registró la tarde del viernes 24 de octubre, cuando caminaba sobre la avenida Ignacio García Téllez. Sujetos en motocicleta se le acercaron y comenzaron a dispararle; el joven intentó resguardarse en el estacionamiento del Instituto Alejandro Magno, pero murió minutos después a causa de las heridas.

Estos hechos ocurren a pocos días de que la alcaldesa de Irapuato, la panista Lorena Alfaro García, anunciara un cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al designar a Consuelo Cruz Galindo como nueva titular, en sustitución de Luis Ricardo Benavides Hernández, quien ocupaba el cargo desde 2022. El relevo se dio tras diversas críticas por el incremento de la violencia en el municipio.