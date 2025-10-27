Comando mata a Noé Pérez Urquidi, líder de la CATEM, en Salina Cruz

OAXACA, Oax. (apro).- Un comando ejecutó al líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Noé Pérez Urquidi, en el centro comercial Plaza Pabellón del Puerto de Salina Cruz, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

El atentado fue perpetrado la mañana de este lunes, cuando el líder sindical en el estacionamiento de Plaza Pabellón, en Salina Cruz, presuntamente después de desayunar en el restaurante Toks.

La Fiscalía General de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes respecto a la agresión en que líder sindical fue asesinado.

A través de un comunicado resaló que derivado de estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a un equipo multidisciplinario a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, para llevar a cabo las primeras indagatorias para definir las líneas de investigación y establecer la teoría del caso.

Además, que la Fiscalía realiza trabajos coordinados con autoridades de los tres niveles de gobierno que permitan presentar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de este delito.

La Fiscalía de Oaxaca está comprometida con investigaciones integrales con enfoque científico que permitan brindar resultados efectivos en materia de procuración de justicia a las víctimas directas e indirectas, especialmente en casos de delitos de alto impacto.

Cabe mencionar que Noé Pérez Urquidi, líder de la CATEM, fue el encargado de las obras del rompeolas que realizó el gobierno federal en el Puerto de Salina Cruz.

Y mientras la violencia continúa en el Istmo de Tehuantepec y la región de la Costa donde tres personas fueron ejecutadas,?el gobernador Salomón Jara Cruz presume: “En la Mesa de Seguridad, analizamos los avances y resultados de trabajo de este fin de semana, para seguir fortaleciendo las acciones que llevamos a cabo y consolidar el Nuevo Pacto Social en todo nuestro estado. Oaxaca es el quinto estado más seguro y vamos a trabajar para que la paz siga floreciendo”.

Sin embargo,?los cuerpos de un hombre y una mujer localizados a un costado de la cartera Transístmica, tramo Matías Romero-Palomanres, a la altura de la localidad de Vixidu, perteneciente al municipio de San Juan Guichicovi; la ejecución de un mecánico en el municipio de Santiago Jamiltepec, región de la Costa, y ahora el asesinato del líder sindical, desmienten al propio gobierno estatal.