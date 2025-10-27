Ejecutan a empresario restaurantero en zona turística de Ensenada, Baja California

ENSENADA, B. C. (apro).- En la escalada de violencia contra distintos sectores del municipio de Ensenada, dos sujetos armados entraron a un restaurante ubicado en la zona turística y ejecutaron al propietario, para posteriormente huir del lugar.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado 25 de octubre en el interior de la birriería Hacienda La Guadalajara, ubicada en la avenida Ruiz, entre las calles Segunda y Tercera de la zona centro o zona turística.

En el lugar fue encontrado sin vida Omar Cisneros Salcedo, hijo del ensenadense Manuel Cisneros Romero.

Justo detrás del local, o a dos calles de distancia, está la Estación de Policía de esta demarcación, además de que es conocido que en esa parte de la ciudad hay instaladas cámaras de videovigilancia; sin embargo, los atacantes lograron escapar y, hasta el momento, no ha sido reportado algún detenido.

Conforme a los datos oficiales, el reporte fue recibido a las 18:52 horas, de que se habían escuchado tres disparos al interior del sitio.

Posteriormente, testigos señalaron que dos hombres vestidos de negro salieron corriendo del lugar hacia la avenida Ryerson, al tiempo que una camioneta Xterra color azul se fugó de la zona.

El caso de Omar Cisneros se suma a la muerte de Rubén Marín Villalobos, apreciado comerciante local de mariscos, quien murió en un ataque a la pescadería Mares del Pacífico, el pasado 18 de agosto.

CCEE condena asesinato

Al día siguiente, el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), presidido por Julio Salinas López, expresó sus condolencias a la familia de Omar Cisneros Salcedo y subrayó la necesidad urgente de que las autoridades municipales, estatales y federales atiendan el caso hasta esclarecer los hechos.

“El sector empresarial respeta profundamente el dolor de los allegados del señor Cisneros Salcedo, cuya pérdida ha generado consternación en la comunidad. La investigación del homicidio debe avanzar sin dilación para garantizar que se apliquen las responsabilidades correspondientes”, afirmó mediante un pronunciamiento.

Salinas López recordó que este tipo de hechos afectan directamente “la competitividad y credibilidad” del municipio de Ensenada, pues generan “incertidumbre social y desaliento entre la población”.

Por lo anterior, el presidente del CCEE llamó a los tres niveles de gobierno a actuar “con claridad dentro de sus competencias y avancen en la investigación sin vacilaciones”.