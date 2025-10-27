Imputan a dos por asesinato del alcalde de Pisaflores, entre ellos el director municipal del DIF. Foto: Especial

HIDALGO (apro).- El director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Pisaflores, Hidalgo, Johny René V. R., como presunto autor intelectual, y César Rubiel N., como posible autor material, fueron presentados ante un juez de control por su probable implicación en el homicidio del alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena Sólorzano, acaecido el 20 de octubre tras un ataque con arma de fuego.

Cuando todo el personal del ayuntamiento acompañaba a la familia de Miguel Bahena en la velación, Johny René fue detenido el martes 21 durante un filtro de revisión en el municipio aledaño de Landa de Matamoros, Querétaro, con un arma de fuego calibre .22, cargador y siete cartuchos útiles.

Con él viajaba Yareli V., ambos a bordo de un automóvil Ford Mustang rojo, con?placas de San Luis Potosí?y?vidrios polarizados. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Querétaro (FGQ) y, por la naturaleza del arma asegurada, continuaron su proceso en libertad.

Sin embargo, tras el seguimiento ministerial por esta primera detención, la FGQ conoció que en Hidalgo se había emitido una orden de aprehensión contra el director del DIF de Pisaflores por delitos contra la salud, por lo que fue detenido por segunda ocasión y entregado a las autoridades de esa entidad.

A Johny René, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) lo presentó ante la?jueza Arely Sánchez Lazcano, del Distrito Judicial de Pachuca, como el supuesto autor intelectual del asesinato de su jefe directo, el edil Bahena Sólorzano, en un enlace por videoconferencia desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tulancingo, donde se encuentra recluido.

El imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional y la audiencia continuará el 30 de octubre a las 14:00 horas; en tanto, la jueza le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. A la par, enfrentará el proceso por narcomenudeo.

Asimismo, la PGJEH aseguró que, tras investigación de campo, procesamiento de la escena del crimen y seguimiento, identificó a César Rubiel N. como la persona que, posiblemente, accionó el arma de la que salieron los proyectiles que impactaron directamente en el cuello del alcalde, para ocasionarle las heridas mortales por las que falleció.

El atentado ocurrió afuera de la casa del presidente municipal, en la colonia Estación, en Pisaflores. Según el rastreo, César Rubiel huyó en una motocicleta que posteriormente abandonó. Aunque los informes preliminares de seguridad referían la participación de dos personas a bordo del vehículo, la procuraduría presentó sólo a este presunto responsable.

César Rubiel fue vinculado a proceso por homicidio doloso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias.

El asesinato del alcalde Miguel Bahena Sólorzano generó reacciones críticas en la sociedad y en el entorno político no oficial: mientras en el municipio, en el velorio, homenaje de cuerpo presente y sepelio del edil la población exigió justicia y el esclarecimiento del crimen, con un llamado al mandatario Julio Menchaca Salazar para frenar la violencia, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenecía Bahena y que ha sido aliado del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reclamó que?no se puede permitir "que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades", además de sostener que Hidalgo enfrenta una crisis en seguridad, “y eso lo vemos y lo vivimos y lo sentimos todos los días” los hidalguenses.