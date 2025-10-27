Multan e inhabilitan a exsecretaria de finanzas de Puebla por desvío de recursos públicos

María Teresa Castro Corro fue secretaria de Planeación y Finanzas en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Foto: X / @SergioSalomonC

PUEBLA, Pue., (apro).- María Teresa Castro Corro, quien fue secretaria de Planeación y Finanzas en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, fue hallada responsable del delito de desvío de recursos públicos y de abuso de funciones, por lo cual se le impuso una sanción económica por 362 millones de pesos y la inhabilitación por 20 años para ocupar cargos públicos.

La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla responsabilizó a la ahora exfuncionaria estatal de la fallida inversión que realizó en junio de 2021 el gobierno de Puebla por más de 600 millones de pesos en Accendo Banco.

Esos recursos públicos hasta la fecha no se han podido recuperar pues esa institución que se declaró en quiebra sólo tres meses después de que la administración barbosista hizo ese depósito.

Además, previo a que el gobierno de Puebla decidiera invertir en Accendo, en marzo de ese año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya había advertido que había detectado incumplimientos en niveles de liquidez y capital de esa institución.

Al emitir el fallo sobre esta denuncia que fue presentada por el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, los magistrados consideraron que Castro Corro causó un perjuicio al erario público al invertir recursos que pudieron servir para el beneficio del Estado.

En julio pasado, el periodista Israel Velázquez publicó que Castro Corro adquirió al contado una casa valuada en 5 millones 790 mil pesos, apenas seis meses después de su renuncia a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla.

A su salida del gobierno de Puebla, la ahora sancionada se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como asesora de Juan Pablo de Botton Falcón, quien era titular de la Subsecretaría de Egresos y a partir de 16 de octubre de 2024, trabaja en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

En base a la declaración patrimonial que presentó en 2025, la nota de Velázquez da cuenta que, de 1996 y 2023, la hasta ahora funcionaria de Clara Brugada, ha comprado en total cinco casas, dos departamentos y cuatro terrenos con valor de más de 15 millones de pesos.

La casa que compró a su salida del gobierno de Puebla y que pagó al contado, resulta incongruente con el salario que obtuvo del 1 de agosto de 2019 al 30 de junio de 2023 que fue de 59 mil 646 mil pesos mensuales.