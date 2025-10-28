Choque armado en zona rural de Culiacán deja siete muertos

CULIACÁN, Sin. (apro).- Elementos del Ejército se enfrentaron con un grupo armado en la sindicatura de Tepuche, zona rural al norte de Culiacán en donde resultaron abatidos siete presuntos gatilleros.?

El choque armado sucede en la misma zona en donde un grupo armado emboscó a militares la mañana del 16 de octubre último, en donde resultó asesinado Jesús O. B. mando militar de las Fuerzas Especiales, apodado “el Nocturno”.

De acuerdo a reportes de medios locales el grupo de siete personas abatidas habría participado en esta emboscada.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) confirmó el choque armado que incluyó apoyo aéreo con al menos un helicóptero artillado.

Después del enfrentamiento reportaron el aseguramiento de seis armas largas AK-47 abandonadas junto a 21 cargadores, 790 cartuchos 7.62 x 39 así como equipo táctico diverso.

De acuerdo al parte el grupo armado se encontraba en un campamento clandestino en las inmediaciones de los poblados de Agua Blanca y Tepuche cuando fueron avistados por elementos del llamado grupo interinstitucional que incluye elementos de la Policía Estatal, del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, lo que provocó el enfrentamiento que dejó siete “reducidos” de acuerdo al parte y ningún detenido.