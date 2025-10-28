Continúa caos en Guanajuato por más de 30 horas de bloqueos de productores agrícolas

GUANAJUATO, Gto. (apro).- A más de 30 horas del inicio del bloqueo de carreteras en el estado por parte de productores agrícolas, continúan las afectaciones viales en distintos puntos de la entidad. Hasta el momento, se reportan 33 puntos con presencia de manifestantes, de los cuales 23 permanecen con cierre total, 3 con cierres parciales y 7 con presencia sin bloqueo vehicular.

En las vías con mayor afluencia, como la León–Silao y la León–Aguascalientes, se han liberado al menos un carril para permitir el tránsito. En el primer caso, la apertura de carriles se realizó de manera paulatina, mientras que en la León–Aguascalientes apenas la noche de este martes se abrió un carril en ambos sentidos.

Durante la jornada se registró un accidente fatal derivado de los bloqueos en la carretera Celaya–Salvatierra, donde falleció el sacerdote Roberto González Ortega, originario de Tarimoro. El religioso conducía una camioneta tipo SUV y chocó por alcance contra un tráiler detenido, a la altura de la comunidad Cañones, en el municipio de Tarimoro.

A pesar de las afectaciones, el Aeropuerto Internacional del Bajío, ubicado en Silao, mantiene operaciones normales. No obstante, la terminal aérea emitió un comunicado para exhortar a los usuarios a trasladarse con anticipación ante la posibilidad de retrasos por los bloqueos.

La gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que el Gobierno Estatal mantiene acompañamiento constante con los productores, destacando avances como la liberación gradual de carriles para permitir la circulación vehicular.

García Muñoz Ledo reiteró que su administración tiene como prioridad facilitar un acuerdo entre el Gobierno Federal y los productores guanajuatenses con el objetivo de dignificar el trabajo en el campo.

Añadió que Guanajuato actuará como puente en las negociaciones y ofreció un apoyo económico, sin especificar el monto, pero aseguró que es "significativo".

Libia García subrayó que uno de los puntos prioritarios del gobierno estatal es garantizar el libre tránsito y la seguridad tanto de manifestantes como de viajeros y comunidades.

“La causa del campo es una causa de todos”, expresó la mandataria, quien hizo un llamado a la unidad.

Finalmente, informó que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado continúan desplegadas en las zonas de protesta para brindar seguridad y apoyo a las personas varadas.