“El Mata Novias” y tres más mueren en enfrentamiento en Atoyac; hay 32 detenidos

Sitio de la refriega . Foto: @VigilantesV

ATOYAC, Ver. (apro).- La Fiscalía General de Veracruz confirmó que cuatro personas murieron —tres hombres y una mujer—, tres resultaron heridas y 32 fueron detenidas, entre ellas once policías municipales, durante un operativo realizado en la comunidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac en la zona montañosa central.

Entre los fallecidos fue identificado José Eduardo “N”, alias “El Lalo” o “El Mata Novias”, señalado como presunto líder criminal en la región de las Altas Montañas.

La intervención inició tras una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de hombres armados en un establecimiento.

Al arribar, los agentes fueron recibidos con disparos, lo que derivó en un intercambio de fuego que se extendió durante la madrugada.

Durante el enfrentamiento, tres elementos de la Policía Ministerial Acreditable de Córdoba resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos bajo resguardo.

En el sitio, las fuerzas de seguridad detuvieron a 21 personas, de las cuales 16 fueron presentadas por faltas administrativas y cinco por presuntos delitos relacionados con la agresión.

En una acción paralela, 11 policías municipales de Atoyac fueron arrestados por su aparente vínculo con el grupo criminal encabezado por “El Mata Novias”.

Comandante municipal desaparece tras el operativo

La Fiscalía informó que el comandante de la Policía Municipal de Atoyac y cinco de sus subordinados desaparecieron tras el operativo.

Cuando las fuerzas federales acudieron a la comandancia para entrevistarse con ellos, ya se habían dado a la fuga con rumbo desconocido.

El tiroteo, registrado en la madrugada del lunes 27 de octubre, dejó a Potrero Nuevo bajo resguardo militar y policiaco.

La Fiscalía señaló que todos los detenidos serán presentados ante un Juez de Control dentro del plazo legal y con respeto a sus derechos humanos.

Las investigaciones continúan para desarticular la estructura criminal que operaba en la zona bajo las órdenes de “El Mata Novias”.