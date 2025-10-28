Exautodefensas de Michoacán penetran Playa del Carmen para tomar el control de venta de droga

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- Una célula delictiva, señalada por la Fiscalía de Quintana Roo de estar integrada por exautodefensas de Michoacán, fue detenida en Playa del Carmen con armas de grueso calibre, con la intención de iniciar la disputa de la plaza, de acuerdo con la vicefiscal Aroshy de los Ángeles Lugo Arana.

Los miembros de este grupo delincuencial detenidos se unen a otros grupos aprehendidos provenientes de estados del centro del país, desde donde se han trasladado a Playa del Carmen para ejecutar delitos de alto impacto relacionados principalmente con la venta de droga.

Sobre el reciente caso, se trata de seis personas, entre ellas una mujer, que fueron detenidas en las inmediaciones del fraccionamiento Paseos de Xcacel, al poniente de Playa del Carmen, cuando manipulaban sustancias con características narcóticas.

Les encontraron un arsenal de armas largas de fuego de uso exclusivo del Ejército, junto con municiones.

El lunes, Lugo Arana dio a conocer que las pesquisas apuntan a que dos de los sujetos que organizaban al grupo habían pertenecido a las autodefensas de Michoacán.

“Los investigados pretendían tomar el control en Playa del Carmen para la venta y control de estupefacientes, así como limpiar la zona de grupos delincuenciales contrarios. A estas personas se les aseguró un total de 10 armas de fuego (...) El detenido Lorenzo N trabajó para un grupo de autodefensas en Michoacán brindando seguridad a un líder”, explicó la vicefiscal.

Otro de los detenidos, Gerardo N, alias “El Gerry”, trabajó en 2013 como escolta de un líder de autodefensas también en Michoacán.

Pantaleón N, otro de los detenidos, también fue autodefensa, pero en Colima, de acuerdo con la narrativa ministerial.

El resto de los integrantes provenían también de Michoacán, donde fueron contactados e ingresaron a esta zona vía aérea por Cancún y Tulum.

Establecidos en Playa del Carmen, los capacitaron en el uso de armamento y comenzaron así con la venta de drogas. Ya fueron vinculados a proceso por la autoridad judicial.

La zona donde fueron detenidos es uno de los puntos donde habitan mayormente trabajadores hoteleros que se emplean en los centros de hospedaje y parques ecoturísticos de la Riviera Maya: la demarcación de mayor crecimiento en esta ciudad.

Entrenados en sierra de Jalisco con actos de canibalismo

Pero este no es un caso aislado. El pasado 13 de agosto, un grupo integrado por sujetos provenientes de Michoacán, Jalisco y el Estado de México, fue detenido con un importante arsenal de armas largas, en Villas del Sol, aledaño a Paseos de Xcacel.

El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, destacó que uno de ellos dijo haber recibido adiestramiento en la sierra de Jalisco, junto con un grupo de más de 100 personas.

Cuatro de este grupo de más de 100 en Jalisco, fueron asesinados y sus restos cocinados para servir de alimento para los demás en el adiestramiento, en un acto de canibalismo, narró el fiscal general de Quintana Roo.

Estas personas actualmente se encuentran también detenidas mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones en un destino turístico donde la venta de drogas es atractiva para los grupos criminales por el nutrido arribo de turistas.