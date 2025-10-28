Morelos despide a Juan Salgado Brito con homenajes póstumos en Palacio de Gobierno y Congreso

MORELOS (apro).- Con respeto y reconocimiento, Morelos rindió homenaje póstumo a Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno del Estado. El primero, en el Palacio de Gobierno, tuvo un carácter íntimo y cercano, con familiares, amigos y colaboradores recordando su vida y trayectoria. El segundo, en el Congreso del Estado, fue más oficial y abierto, con autoridades y legisladores reconociendo su legado como político ejemplar y servidor público comprometido.

Durante ambas ceremonias se destacó su vida dedicada al servicio público, su ética, lealtad y cercanía con la gente, así como su liderazgo, compromiso con el diálogo y la justicia social.

Las autoridades resaltaron su trayectoria como diputado local y federal, presidente municipal de Cuernavaca y titular de diversos cargos estatales y federales, además de su participación en campañas políticas y proyectos que beneficiaron al estado.

Todos coincidieron en recordar a Juan Salgado Brito como un hombre íntegro, conciliador y cercano, cuyo legado perdurará en la memoria de Morelos.

Entre los familiares que le sobreviven estuvieron Maggie Salgado Ponce, Brenda Salgado Ponce, Carla Salgado Ponce, Juan Carlos Salgado Ponce, Sofía Salgado Weyler y Diana Salgado Weyler, quienes participaron activamente en ambos homenajes y acompañaron los momentos más solemnes de las ceremonias.

Homenaje en el Palacio de Gobierno

La gobernadora Margarita González Saravia, integrantes del gabinete legal y ampliado, familiares y compañeros de trabajo rindieron un homenaje póstumo al doctor Salgado Brito en una ceremonia solemne realizada al interior del Palacio de Gobierno de Cuernavaca, con respeto y recogimiento.

El acto fue encabezado por la mandataria, acompañada por representantes de los tres poderes del Estado, autoridades federales y municipales.

La ceremonia estuvo marcada por guardias de honor encabezadas por la gobernadora, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Isaac Mejía Pimentel; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez; y el fiscal general del Estado, Édgar Maldonado Ceballos, entre otros. También participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano; los generales brigadier Juan José Montiel Maldonado y Raúl Meneses Castrejón; y representantes de la Fiscalía General de la República y de la Guardia Nacional.

Durante la ceremonia, secretarias y secretarios del gabinete estatal, representantes del Congreso local, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo participaron en rondas de guardias de honor.

Como parte del homenaje, se proyectó un video que recorrió la vida de Salgado Brito, desde su infancia hasta sus diversas etapas como servidor público, concluyendo con una secuencia que mostró sus principales facetas en la política y el servicio público en Morelos.

La gobernadora Margarita González Saravia dirigió un mensaje en el que destacó la trayectoria del funcionario, su liderazgo, visión humanista y compromiso con el diálogo y la justicia social. Recordó que su designación como secretario de Gobierno en octubre de 2024 respondió a su lealtad, prudencia y profundo amor por el estado.

Resumió su trayectoria: diputado local en la XXXIX Legislatura, diputado federal en las LII y LVI Legislaturas, presidente municipal de Cuernavaca (1985–1988), delegado del ISSSTE y de SEDESOL, funcionario de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del entonces Distrito Federal, además de su participación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde impulsó el modelo ES Bienestar.

También destacó su papel en la vida política nacional y estatal: coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y, en 2024, colaborador en las campañas de Claudia Sheinbaum Pardo y de la propia gobernadora.