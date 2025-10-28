Reportan ataque con drones en sierra de Badiraguato, cuna del Chapo Guzmán (Video)

CULIACÁN, Sin. (apro). - El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que en los altos de la sierra del municipio de Badiraguato se han registrado ataques con drones en las últimas horas. Estas zonas corresponden al poblado de la Tuna, pueblo de origen de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En redes sociales trascendieron videos e imágenes del ataque, el cual adjudicaron al área en donde tuviera su casa Consuelo Loera, madre del exlíder del Cártel de Sinaloa, que actualmente vive una escisión con la batalla interna entre las facciones de los Chapitos y los Mayos.

En entrevista con medios, el gobernador confirmó que existe un fenómeno de desplazamiento de vecinos de esa zona y otras áreas serranas de Culiacán precisamente por los ataques con drones.

“Hay un operativo allá y por eso se nos dio un fenómeno repentino de desplazamiento y lo hemos estado atendiendo de Badiraguato y de aquí, tenemos un registro tanto de los que están en Badiraguato como acá, pero eso ya quedó atendido, hay un operativo allá, se han decomisado muchos drones y la gente les tenía miedo”, dijo.

De acuerdo con los videos, el “dronero” habría dirigido el ataque al domicilio de Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo, pero esta información se encuentra sin confirmar.