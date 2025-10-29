"A pesar de que no lo conocí, lo amo mucho": Lucio, arrepentido de abandonar a su bebé en Tultitlán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi nueve meses de que se difundió el video donde Lucio “N” abandonó a su bebé dentro de una bolsa en Tultitlán, Estado de México, el joven, de 19 años, confesó que piensa en su hijo a diario y que está arrepentido de sus actos.

El pasado 11 de febrero, Lucio “N” abandonó al recién nacido debajo de un vehículo en la colonia Fuentes del Valle, luego de que la madre, Diana “N”, de 21 años, lo parió en el baño de un establecimiento y se lo entregó para deshacerse de él. Ambos jóvenes fueron vinculados a proceso y están bajo prisión preventiva acusados del delito de tentativa de homicidio.

En una reciente entrevista con “Imagen TV Noticias”, el joven relató cómo sucedieron los hechos y las consecuencias emocionales que le generó su decisión:

“Cuando ella (Diana “N”) me dice que es mi bebé, que está vivo, yo entré en shock, todo se me puso en blanco, me puse a temblar mucho, tenía mucho miedo, simplemente no supe cómo actuar”, narró Lucio “N” desde el penal de Cuautitlán, Estado de México, donde permanece recluso.

De acuerdo con el acusado, tres meses antes de cometer el delito, se enteró que Diana, su pareja sentimental, estaba embarazada, pero en ese entonces él tenía 18 años y no se veía con un hijo, por lo que tomaron dos decisiones: no decirle a nadie e interrumpir el embarazo.

“No sabíamos que nos iban a decir, si nos iban a regañar”, dijo durante la entrevista.

Sin embargo, los meses pasaron y el proceso del embarazo avanzó. La madre del bebé tomó las pastillas abortivas el 8 de febrero, en la semana 37 de gestación, pero el medicamento ya no tuvo efecto, por lo que tres días después nació el niño.

“Ese día ella se sentía mal, tenía dolores en el vientre, y después de un rato me marca para ver si podía ir a su trabajo y llevarle unas cosas como ropa, una bolsa, una caja de cartón (...) yo pensé que fue un aborto en el baño de su trabajo (...) estaba todo lleno de sangre. Ella sale con dos bolsas (...) y me dice que me lo vaya a dejar en algún lado y yo le hago caso”, contó Lució “N”.

“Me dice que es mi bebé y que está vivo. Yo la verdad no escuché nada, no sentí nada”, añadió.

Luego de que se viralizó el video donde se observa cómo abandonó al bebé, el joven le dijo a su mamá que quería entregarse a las autoridades:

“Quería entregarme, quería hacer las cosas de una buena manera, no me quería esconder”, aseguró.

Al preguntarle si se arrepentía de sus actos, el acusado respondió:

“(Me arrepiento) de todo, de no saber cómo actuar, de dejar mi bebé ahí (...) a pesar de que como tal no lo conocí, yo lo amo mucho, lo pienso todos los días, a diario lo tengo presente y espero que en algún momento pueda estar con él”, confesó Lucio.

¿Cómo se encuentra el bebé de Lucio “N” y Diana “N”?

Luego de que el recién nacido fue localizado por vecinos de Tultitlán, alertados por su llanto, fue trasladado para su revisión y atención al Hospital Regional de Alta Especializada “Bicentenario de la Independencia” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde se le corrigieron casos de hipotermia y deshidratación.

Posteriormente, cuando el bebé ya se encontraba con buena salud y en condiciones adecuadas para su egreso, fue entregado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) en Toluca, donde permanece bajo resguardo mientras la autoridad judicial define su situación legal.

De acuerdo con el reporte de “Imagen TV Noticias”, la madre de Lucio “N” "pelea por la custodia” del menor.