Aseguran tractocamión con más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de precursores químicos en Durango

Decomisan sustancias químicas y precursores para la producción de drogas sintéticas, en tractocamión que circulaba en carretera de Durango. Foto: Especial

DURANGO, Dgo., (apro) .- En una operación de vigilancia sobre la Carretera Panamericana Durango-Hidalgo del Parral, autoridades federales detuvieron al conductor de un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores, presuntamente utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.

El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional (GN), como parte de las acciones de vigilancia y combate al tráfico de drogas en el estado de Durango.

A través de un comunicado conjunto, las autoridades informaron que los agentes instalados en un punto de inspección, seguridad y vigilancia a la altura del kilómetro 238+700 de la mencionada carretera, detectaron un tractocamión acoplado a una caja seca.

Tras una revisión preventiva, identificaron que la unidad transportaba materiales con características de precursores químicos, por lo que procedieron a su aseguramiento.

En total se confiscaron 300 costales con 7 mil 500 kilogramos de acetona de plomo, 36 costales con 900 kilogramos de ácido tartárico, 20 tambos con 4 mil litros de etanol, 100 kilogramos de una sustancia sólida blanca, 4 mil 500 kilogramos de sosa cáustica y 3 mil litros de químicos diversos.

El conductor del vehículo fue detenido, informado de sus derechos de ley y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el material asegurado, para determinar su situación jurídica.

Las autoridades destacaron que el aseguramiento forma parte de las acciones estratégicas para inhibir la producción y distribución de drogas sintéticas en el norte del país, además de reforzar la seguridad en las principales rutas de transporte utilizadas por organizaciones criminales.

Antecedentes: serie de decomisos en Durango

Este aseguramiento se suma a una cadena de operativos federales en Durango durante los últimos dos meses.

En Carricitos desmantelaron dos laboratorios con 21 toneladas de droga procesada, valuadas en más de 6 mil 500 millones de pesos. Posteriormente, en Cupia, la Secretaría de Marina desmanteló un laboratorio clandestino con 2.7 toneladas de metanfetamina y diversos químicos, con una afectación de 279 millones de pesos.

Luego la AIC de la FGR realizó tres cateos en la capital duranguense, donde se aseguraron más de 2 mil costales con precursores químicos, marihuana y una pipa con 7 mil litros de hidrocarburo.

Además, a inicios de octubre fuerzas federales detuvieron a seis personas, incluido un presunto líder criminal, durante cinco cateos simultáneos relacionados con delitos de tráfico de personas y secuestro.