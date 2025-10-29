Asesinan a abuela para quedarse con sus terrenos; hija y nieto planean el ataque

MEXICALI, BC (apro).- Con la guía de una presunta “bruja” o espiritista, dos sujetos asesinaron a balazos a una adulta mayo de 68 años de edad, con el objetivo de apropiarse de sus terrenos en el municipio de Mexicali, Baja California.

La fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, detalló cómo fue la operación en torno al ataque contra Martha Alicia Ábrego Sánchez, registrado el pasado sábado 4 de octubre.

Ese día, la señora viajaba en la parte trasera de un automóvil Toyota color verde, sobre la avenida Santa Isabel y calle Colonos, en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Campo.

Ahí, los agresores a bordo de un vehículo Dodge Attitude 2020, color gris, la chocaron; uno de los atacantes descendió y disparó contra Ábrego Sánchez, quien murió en el lugar, aunque el conductor de la unidad sobrevivió. Los hombres huyeron del sitio.

En rueda de prensa realizada este lunes 27 de octubre, la fiscal general detalló que “se debió a una disputa familiar con la víctima”, pues fue “anticipado y planeado”.

“Sabiendo que, ese día, ella iba a acudir a un lugar donde se llevan a cabo prácticas de adivinos, de ‘limpias’, de sesiones espiritistas. De actos de adivinación y ocultismo en la casa, también, de una de las imputadas copartícipes”, citó Andrade Ramírez.

La víctima acudía a este lugar a “sesiones” y platicaba “todo lo relacionado con las propiedades y los terrenos”.

“En los cuales tenía interés el yerno. Está en investigación también la posible participación de la hija y el nieto de la ahora fallecida. Los cuales, contando con mayores datos, tanto de los terrenos como de sus movimientos, pues sabían (que) ese día fue citada para una sesión. Iba saliendo de esa sesión. (La adivinadora) fue avisar a sus copartícipes de que había salida del lugar y ahí fue donde la interceptaron, atravesando el otro vehículo para dispararle en repetidas ocasiones”, detalló la fiscal general.

Ma. Elena Andrade Ramírez agregó que cuentan con “la participación directa del nieto de la víctima”.

“Y repito: todo aconteció por problemas familiares relacionados con los terrenos, o propiedades, de la ahora víctima”, concluyó sobre el tema en la rueda de prensa.