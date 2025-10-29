Asesinan a tatuador en Cuernavaca a plena luz del día (Video)

MORELOS (apro) .- Leopoldo “N”, conocido tatuador identificado como “El Trozo” o “Macho Machín”, fue asesinado a plena luz del día en Cuernavaca, en la colonia Lázaro Cárdenas. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con reportes policiales, el ataque en contra de “El Trozo” se registró mientras la víctima viajaba a bordo de una camioneta sobre la calle Janitzio.

Testigos señalaron que dos hombres a bordo de una motocicleta se le emparejaron y uno de ellos le disparó a corta distancia en al menos tres ocasiones.

El hecho quedó registrado en una cámara de videovigilancia de la zona, cuyas imágenes muestran el momento del ataque y la posterior huida de los agresores.

Hasta el lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Cuernavaca, quienes acordonaron la zona, también estuvo presente personal médico y confirmaron que la víctima ya había muerto a causa de las heridas.

Más tarde arribó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar evidencias.

De acuerdo con información corroborada por esta periodista, la FGE ya inició una carpeta de investigación por homicidio.

“El Trozo”, reconocido por su talento al tatuar y sus novedosos diseños; ya había denunciado amenazas y extorsiones a través de sus redes sociales.

Se desconoce si las autoridades le brindaron algún tipo de medidas de seguridad ante estas agresiones o amenazas previas.

Además, sobrevivió a un ataque previo en mayo de 2024, cuando sujetos armados dispararon contra su estudio de tatuajes, ubicado en la calle Ignacio López Rayón del Centro Histórico de Cuernavaca.

El homicidio ocurrió en un municipio actualmente gobernado por José Luis Urióstegui Salgado, quien llegó al cargo bajo las siglas del PAN, en alianza con PRI, PVEM y Redes Sociales Progresistas (RSP).

El alcalde ha recomendado a la ciudadanía y visitantes que, en caso de presenciar una balacera, “se oculten y se agachen, porque no hay de otra”.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Cuernavaca ocupa el primer lugar en homicidios dolosos en Morelos, con 96 asesinatos registrados entre enero y septiembre de 2025, lo que la mantiene como una de las ciudades más inseguras de la entidad.