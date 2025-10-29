Cae "El Chaparro Lugo", presunto asesino de Abel Roberto, nieto de una madre buscadora de BC

Óscar Manuel “N”, alias “El Chaparro Lugo”, objetivo prioritario y su cómplice Eduardo Agustín alias “El Pili” señalados como presuntos responsables de los delitos de homicidio calificado por ventaja y homicidio calificado en grado de tentativa. Foto: Fiscalía General del Estado de Baja California

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Oscar Manuel “El Chaparro Lugo”, señalado como principal generador de violencia en el municipio de San Felipe, y presunto asesino Abel Roberto de 18 años, nieto de una madre buscadora que huyó por amenazas en Baja California, fue detenido por autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, lo declaró el lunes 27 de octubre en rueda de prensa, donde refirió que, junto con esta persona, también arrestaron a Eduardo Agustín “N”, alias “El Pili”, y Abraham Alexis “N”, alias “El Pelo Cochi”.

Destacó que los sujetos están relacionados con casos en los que se nota la saña contra sus víctimas.

Para esto, citó un triple homicidio registrado en un campo de béisbol, registrado el 29 de mayo del año en curso.

“Que se encontraron tres cuerpos apilados en la barda de ese campo de béisbol”, citó, además de referir otro homicidio dentro de un vehículo Tacoma negro (6 de julio, 2025) así como la agresión contra Abel Roberto Román Bojórquez, de 18 años (8 de septiembre, 2025).

Andrade Ramírez mencionó que la investigación sigue abierta por la probable participación en otros hechos de alto impacto en la localidad.

“Vean ustedes la violencia, la saña utilizada en los cuerpos de las víctimas”, denunció la funcionaria estatal durante la rueda de prensa, al tiempo de enfatizar que los detenidos se relacionan con temas de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego del fuero federal en el puerto.

El caso de Abel Roberto conmocionó a la comunidad del municipio de San Felipe y causó indignación en más de 90 agrupaciones y colectivos de búsqueda de Baja California y México, así como de 134 familias independientes y personas solidarias, quienes firmaron un pronunciamiento para repudiar el hecho y exigir un alto a los niveles de violencia en la región.

Incluso, por esos días, circuló un video en redes sociales en el que se escuchan detonaciones y se observa a un hombre huyendo del lugar donde fue asesinado el joven.

Su abuela, Paty Orozco, fundó el grupo buscador “Tu madre sigue en la lucha Birzavit Román”, con tres años de acciones.

Esto, para visibilizar el caso de Birzavit desaparecido el 24 de diciembre de 2022, tras salir de su domicilio ubicado en Los Arcos, en San Felipe.

Sin embargo, ante el clima de violencia y el hecho de que hombres encapuchados acudieran a su domicilio a buscarla, Paty Orozco huyó del lugar, debido a la amenaza de un posible atentado.