Geovanna exige que la FGE BC atienda su caso para no ser víctima de feminicidio

ENSENADA, B. C. (apro).- Desde hace cinco años, Geovanna ha sufrido diferentes tipos de violencia por parte de su expareja y aunque lo ha denunciado formalmente, el hombre continúa cometiendo agresiones como quemar la casa de su abuela y hasta seis vehículos, difundir panfletos con mensajes misóginos, amenazarla con tirarle ácido al rostro o tirarla en una zanja.

La joven de 25 años compartió su historia con medios de comunicación del municipio de Mexicali, Baja California, donde contó que incluso ha tenido que mudarse de ciudad o el hecho de que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) no desea recibir su caso porque “ya serían muchas denuncias”.

En su relatoría, señaló a César “N”, de 39 años de edad, y con quien mantuvo una relación durante cinco años.

“Él me lo juraba: me decía que me va a matar, me va a desaparecer y después se va a matar él”, refirió Geovanna en la entrevista concedida a la periodista Mayté López.

La joven aseguró que la FGE ni siquiera quería darle una nueva cita para declarar las últimas amenazas.

“Que ya me hagan caso, no me estén tirando a loca. De hecho, no me querían dar ni cita para yo declarar. Me la habían dado hasta el 4 o 7 de noviembre, hasta que les dije: ‘Oye, me va a matar, me va a desaparecer en todos estos días. Si ya incendió un camión, intentó incendiar una casa, incendió seis carros. En estos ocho días que voy a estar en Mexicali me va a encontrar y me va a matar’. Yo no quiero terminar siendo como Debanhi Escobar, o Valeria, la de Guadalajara”, según temió.

Como parte de la entrevista con la también presentadora Mayté López, fueron mostradas imágenes de las heridas de la joven, los vehículos dañados, y las hojas repartidas por César.

Heridas sufridas. Foto: Especial

“Por eso estoy levantando la voz. Dice que ya compró el ácido, pero que no se ha atrevido a echármelo. Se contradice: según él, soy horrible, pero me va a echar ácido para que ningún hombre se acerque y ningún hombre me quiera”, mencionó.

Geovanna alertó que se haya tenido que llegar al punto de las copias con su fotografía y mensajes misóginos, y que la policía no le haga caso. Fotografías de Geovanna. Foto: Especial

“¿Qué más tiene que ser? ¿Me tienen que encontrar muerta en una zanja o qué? Porque es prácticamente lo que me dice la policía, no con palabras, pero me dan a entender que tengo que llegar muy golpeada, tengo que llegar medio muerta, para que me hagan caso. ¿O tengo que estar desaparecida para que ahí si digan que tenía la razón?”, cuestionó.

Como parte de su denuncia, la joven indicó que el pasado jueves 23 de octubre el hombre quemó su automóvil estacionado frente a la casa de su abuela, además de que tiene una orden de restricción caducada, de ahí la importancia de ampliar la denuncia.

También que la han revictimizado al cuestionar su ropa o decirle que “no se ve golpeada”. Por todo lo anterior, es que decidió hacer público su caso ante los medios de comunicación para evitar que siga escalando la violencia contra su vida.