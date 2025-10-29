Natacha y sus hijos Wendy y Lucas, originarios de Bélgica, desaparecieron en Campeche

SAN FRANCISCO, Cam. (apro).- Una familia originaria de Bélgica desapareció en el estado de Campeche el 23 de octubre. La Comisión Local Búsqueda de Personas detalló en una ficha de búsqueda que se trata de Natacha Gielis y sus hijos adolescentes, Wendy Sarah Dullaerts de 15 años de edad y Lucas Cedric Dullaerts de 12 años de edad.

De los detalles previos a la desaparición y la publicación de la ficha de búsqueda por Natacha, Wendy y Lucas, explicaron que el día 22 de septiembre, salieron de su casa ubicada en el barrio de San Juan, en el municipio Calkiní, para dirigirse a la ciudad de San Francisco, Campeche.?

Posteriormente, el 23 del mismo mes, salieron de San Francisco, pero no precisan si iban hacia su casa en Calkiní u otro sitio.

En datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Campeche de 1952 (año de los primeros registros) a septiembre de 2025, un total de siete personas de origen extranjero han desaparecido en ese estado, de las cuales cinco son hombres y dos mujeres. Los municipios donde ocurrieron las desapariciones fueron San Francisco de Campeche y Escárcega.?

De las siete personas de origen extranjero desaparecidas, tres fueron halladas y cuatro permanecen en condición de desaparecidas.?

Wendy y Lucas

De Natacha la ficha de búsqueda de la Comisión Local Búsqueda de Personas de Campeche no ofrece mayores detalles de sus rasgos físicas para su localización. Sin embargo, de su hija Wendy de 15 años de edad, la describen como una adolescente de una estatura de 1.45 metros aproximadamente, complexión delgada, tez blanca, cabello largo y lacio, cejas y pestañas semipobladas, ojos azules, labios delgados, cicatriz de dos líneas en la frente.?

A Lucas de 12 años lo detallaron con una estatura de 1.35 metros, complexión delgada, tez blanca, cabello rubio, frente amplia, cejas y pestañas semipobladas, ojos azules, nariz perfilada, labios delgados, tiene una cicatriz en el pómulo derecho y la barbilla.

Sí los has visto o tienes información puedes comunicarte al 9811070768. FIcha de búsqueda



