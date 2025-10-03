Balacera en tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa deja dos fallecidos y dos lesionados

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó un violento enfrentamiento armado ocurrido la madrugada de este viernes en el tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa, a la altura del puente Las Flores. El suceso dejó un saldo de dos personas fallecidas y dos lesionadas.



En redes sociales, usuarios alertaron sobre la intensa balacera que obligó al cierre temporal de la carretera, la cual fue reabierta durante la mañana de este viernes.



La FGE informó que ha radicado la carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones calificadas.



Las víctimas mortales fueron identificadas como Didier "N" y Marcos "N". Las personas lesionadas, Rafael "N" y Yulisa "N", fueron trasladadas de emergencia a Tuxtla Gutiérrez para recibir atención médica.



En el lugar, las autoridades ministeriales encontraron y aseguraron tres vehículos con múltiples impactos de arma de fuego. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.



Extraoficialmente trascendió que el enfrentamiento podría tratarse de una emboscada. Presuntamente, una de las personas involucradas, originaria de Veracruz, había salido libre del penal El Ámate alrededor de la media noche y viajaba escoltada.



Se presume que el grupo de hombres armados los estaba esperando en el puente Las Flores para atacarlos a balazos.



La Fiscalía dijo que ha designado un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas y la Fiscalía contra Homicidio, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.