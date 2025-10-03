Cuernavaca y Cuautla registran noche violenta con cuatro asesinatos y cuatro heridos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Una noche marcada por ataques armados en Cuernavaca y Cuautla, los dos municipios más importantes de Morelos, dejó como saldo cuatro personas asesinadas y cuatro más heridas.

Ambas demarcaciones son gobernadas por alcaldes emanados de la coalición integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el PRI, el PRD y Redes Sociales Progresistas. En la capital del estado encabeza la administración José Luis Urióstegui Salgado, mientras que en Cuautla gobierna Jesús Corona.

En Cuernavaca, según reportes policiales, alrededor de las 19:00 horas de este jueves, un ataque armado ocurrido en la calle Carlos Cuaglia, esquina con Leandro Valle, dejó dos hombres sin vida.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas viajaban en un vehículo Jetta negro sin placas, cuando fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego en su contra.

Según información policial, una de las víctimas fue identificada como Alejandro “N”, alias “El Ave”, a quien las autoridades vinculan como presunto integrante del grupo delictivo La Familia Michoacana.

La zona fue acordonada por cuerpos de seguridad, y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo las diligencias correspondientes.

Casi dos horas después, alrededor de las 21:00 horas, en la colonia 5 de Febrero de Cuautla, se registró otro ataque armado. Según los primeros informes, hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en la calle José María Morelos, esquina con Ignacio Zaragoza. Seis personas resultaron heridas; dos de ellas murieron mientras recibían atención médica en hospitales de la región.

En este caso, la Fiscalía de la región Oriente acudió al lugar y ya inició las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Cuernavaca y Cuautla concentran los mayores índices de homicidios dolosos y extorsión en el estado.

Cuautla se ha convertido en un foco rojo, debido a que en los últimos meses se han registrado de manera constante diversos hechos violentos, incluyendo secuestros, extorsiones, feminicidios y desapariciones.

Autoridades federales han confirmado la operación de grupos delictivos en ambos municipios, lo que agudiza el clima de violencia e inseguridad en la región.