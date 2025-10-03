Desalojan FES Iztacala y Cuautitlán por amenazas de tiroteo y bomba

Personal de emergencias en la FES Iztacala, en el municipio de Tlalnepantla. Foto: @Gob_Tlalne

TOLUCA, Edomex (apro).- La mañana de este viernes fueron desalojadas instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala y Cuautitlán, ubicadas en los municipios de Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, respectivamente, por la emisión de advertencias sobre un tiroteo, en el primer caso, y un bombazo en el segundo.

La alarma se desprende, además, de los hechos ocurridos el 22 de septiembre pasado en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Ciudad de México, cuando el alumno Lex Ashton, de 19 años, asesinó a Jesús Israel, estudiante de 16, con un arma blanca; luego atacó a un trabajador, intentó herir a otra joven y se lanzó del tercer piso para huir, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas.

En el caso de la FES Iztacala, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el pizarrón de un aula fue encontrado un mensaje que advertía sobre un tiroteo en las instalaciones.

El ayuntamiento de Tlalnepantla dio a conocer que los alumnos de la FES Iztacala fueron desalojados de las instalaciones a alrededor de las 10:30 horas de este viernes, pues elementos de Protección Civil de la institución refirieron que en el pizarrón de un aula se encontró un mensaje escrito en que se leía: “Habrá un tiroteo en las instalaciones”.

Por esta razón, autoridades de la FES Iztacala activaron el protocolo y desalojaron a la comunidad estudiantil, mientras elementos de Protección Civil Municipal y de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla resguardaron las inmediaciones para salvaguardar la seguridad de estudiantes, personal académico y administrativo, y transeúntes.

Más tarde, María del Coro Arizmendi Arriaga, directora de la institución, informó, a través de un comunicado especial, que con un objetivo preventivo se optó por el desalojo total del Campus Central.

Después de una revisión exhaustiva, indicó, no se encontró riesgo alguno, por lo que las actividades regulares se reanudarán a partir de este 4 de octubre.

La FESI además dio a conocer que ya entabló las denuncias correspondientes ante las autoridades para que se castigue a los responsables de la advertencia.

También este viernes, autoridades de la FES Cuautitlán informaron que a través de las redes sociales fue difundida una amenaza de bomba en la que se señalaba como posibles objetivos edificios del Campo Cuatro.

Por esta razón, también se desalojaron las instalaciones y, después de una inspección minuciosa, no se encontró ningún artefacto explosivo ni se identificó riesgo alguno para la comunidad universitaria.

Mediante un comunicado suscrito por el director, David Quintanar Guerrero, la institución indicó que también interpondrá las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para identificar y sancionar a quienes resulten responsables de la advertencia que generó alarma.

Este tipo de advertencias no han sido exclusivas de los planteles puma en el Estado de México, pues también han ocurrido en las prepas 6 y 8, mientras varias unidades académicas de la UNAM se encuentran en paro de actividades presenciales en demanda de mayor seguridad para la comunidad universitaria; algunas, tentativamente, retomarán las clases en aula este sábado.