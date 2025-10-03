Desmantelan tercer narcolaboratorio en territorio de Los Mayos en Durango

DURANGO, Dgo., (apro) .- En menos de un mes, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, ha asestado tres golpes de alto impacto contra la delincuencia organizada en Durango, con la localización y neutralización de laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.

Las operaciones, realizadas en Cupia y Carricitos, representan una afectación económica estimada en más de 6 mil 800 millones de pesos a las estructuras criminales que operan en la región, identificada como territorio del grupo de Los Mayos.

El caso más reciente fue informado este 2 de octubre y ocurrió en las inmediaciones del poblado de Cupia, donde elementos navales localizaron un laboratorio utilizado presuntamente para la producción de metanfetaminas.

En el sitio fueron asegurados 2 mil 750 kilogramos de droga terminada y un amplio inventario de precursores químicos, entre ellos: 7 mil litros de metil formamide, 6 mil litros de metanol, mil 200 litros de acetona, 6 mil litros de cianuro de bencilo, 4 mil litros de tolueno, 5 mil 500 kilogramos de sosa cáustica, 2 mil 400 litros de ácido acético, 8 mil kilogramos de cianuro de sodio y 75 rollos de aluminio de mil metros cada uno.

Drogas terminadas y químicos asegurados en el narcolaboratorio. Foto: Especial.

El aseguramiento, valuado en más de 279 millones de pesos, significó la inhabilitación total de sustancias y materiales que serían destinados a la fabricación de drogas sintéticas.

“Este aseguramiento representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, evitando que estas sustancias ilícitas lleguen a las calles, contribuyendo a la seguridad de las familias mexicanas”, señaló la dependencia en un comunicado.

Este operativo se suma al realizado el pasado 8 de septiembre en el poblado de Carricitos, también en Durango, donde personal de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desmanteló dos laboratorios clandestinos.

En ese lugar fueron aseguradas 21 toneladas de metanfetamina ya procesada y diversos precursores químicos. De acuerdo con los cálculos oficiales, la droga incautada en Carricitos habría alcanzado más de 525 millones de dosis, con un valor de mercado superior a 6 mil 500 millones de pesos.

En total, los tres laboratorios neutralizados en septiembre y lo que va de octubre representan una afectación estimada de 6 mil 811 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Desmantelan narcolaboratorio en Durango. Foto: Especial.

Las autoridades federales subrayaron que estos aseguramientos no solo reducen la capacidad de operación de los grupos delictivos, sino que también limitan la circulación de drogas en los mercados de consumo.