Incendian avioneta en autopista privada de Parácuaro; FGE presume presunto ataque directo del CJNG

MORELIA, Mich., (apro) .- Una avioneta Cessna 180 fue incendiada en las primeras horas de este jueves en una autopista privada llamada “Los Infantes”, ubicada en la localidad rural de Piedra Parada, ubicada sobre la carretera que une a Parácuaro con Cuatro Caminos, del municipio de Parácuaro, Michoacán.

Los primeros reportes señalan que el incendio fue intencional y que un comando armado tomó por asalto el hangar dónde se encontraba la aeronave con matrícula XB-JRI blanca, con franjas negras y doradas y comenzaron a disparar y arrojar artefactos explosivos que terminaron por destruir la avioneta. El propietario de la aeronave aún no ha sido identificado.

El domingo 28 de septiembre, otras tres aeronaves fueron incendiadas en una autopista rural llamada “La Parota”, del municipio de Tepalcatepec, Michoacán.

Aeronaves quemadas en Michoacán. Foto: Especial.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGE), las primeras investigaciones apuntan hacia un ataque directo de la célula criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en ese lugar y disputa el territorio a otros grupos criminales como La Familia Michoacana, Caballeros Templarios y el Cártel de Los Viagra.

El fin de semana pasado, además del ataque a la pista de “La Parota” se registraron “constantes detonaciones de arma de fuego y seis detonaciones de bombas soltadas desde drones”, según señala el informe de la policía municipal.

En las inmediaciones del municipio de Tepalcatepec y la comunidad de Jilotlán, fueron colocados ponchallantas artesanales y se reportaron a las corporaciones de seguridad locales, circulación masiva de hombres armados a bordo de camionetas sin placas, que disparaban indiscriminadamente.

Simultáneamente, en la comunidad de Zapotlán, en el municipio de Coahuayana, ese mismo domingo los lugareños avisaron a las autoridades municipales de un dron pegado a un artefacto explosivo que no detonó.

En este contexto, el gobierno del estado informó, el pasado martes 30 de septiembre, que tres personas de origen venezolano fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el municipio de Apatzingán.

Los extranjeros no pudieron acreditar su estancia legal en el país y fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, según informó la SSP.

En lo que va del año, el gobierno estatal ha detenido a 56 personas de origen extranjero vinculadas a las células delincuenciales que operan principalmente en Tierra Caliente. Se presume que estas personas han sido reclutadas para entrenamientos militares, fabricación de artefactos explosivos y operación de drones de los carteles delictivos.

De los 56 extranjeros, 23 son colombianos, 25 venezolanos, tres estadunidenses y cinco personas más provenientes de países como Honduras, Panamá, Perú, Guatemala y Argentina.