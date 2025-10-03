Lluvias provocan derrumbe de vivienda en Chilapa, Oaxaca; hay tres personas fallecidas

OAXACA, Oax. (apro).- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos confirmó la muerte de tres personas en la comunidad de Chilapa, perteneciente al municipio de San Agustín Loxicha, debido al derrumbe de una vivienda provocado por el reblandecimiento de tierra a causa de las constantes lluvias que se han presentado en la región Sierra Sur.

Detalló que, de acuerdo con el reporte de la autoridad municipal, las víctimas son dos personas adultas y una menor de edad que quedaron sepultadas con el derrumbe de sus viviendas, razón por la que personal de Protección Civil trabaja en esa localidad donde la lluvia ha provocado el reblandecimiento de laderas.

La dependencia reporta, además, derrumbes en otras localidades de ese municipio, como: Cerro León, San Francisco, Magdalena, Piedra Quelove, San José la Unión, Llano Maguey, Cerro Canto, Piedra Ancha, Piedra Virgen, Río Santa Cruz, Loma Bonita, Conchuda, Aguacate, Portillo y Las Flores.

Esta misma situación se registra en la agencia municipal de San Andrés Lovene, que pertenece a San Juan Ozolotepec, donde se cayó un poste de luz, por lo cual, la zona quedó sin energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) labora en el lugar para restablecer el servicio.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar difundir rumores que generen alarma innecesaria.