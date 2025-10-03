Periodista de Tabasco presenta denuncia ante Fiscalía por amenaza de muerte de grupo armado . Foto: Google Maps

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El periodista Jacinto López Cruz presentó este día una denuncia ante la Fiscalía General del estado de Tabasco (FGET) en contra de quien resulte responsable por las amenazas de muerte que le hicieron sujetos encapuchados en un vídeo hecho público en plataformas digitales.

El miércoles pasado, integrantes de un presunto grupo criminal difundieron en redes sociales una filmación en la que acusan al autor de la columna "Ojo avisor" de estar al servicio de un criminal identificado como el "señor 88".

"Cuando estaba Hernán Bermúdez no había secuestros ni muertos ni fosas clandestinas, no se perdía ni una aguja; los locales, las plazas, los antros estaban abiertos", asegura el embozado que lee el mensaje, en el que lo acusan de no reportar las actividades del CJNG.

En respuesta, el reportero escribe hoy en su espacio editorial que se trata de "una patraña, una columnia" que busca restarle credibilidad e infundirle miedo para que deje de realizar denuncias periodísticas.

López Cruz asegura que los que lo señalan "alaban al comandante H (Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana bajo proceso por ser líder del cártel de La Barredora)".

"Más bien veo unas manos políticas metidas en el burdo ataque", afirmó.

Y esto se refuerza, dijo, porque son personas ligadas al senador Adán Augusto López Hernández los que desde antier están distribuyendo el vídeo.

Acusó que Carlos Íñiguez Rosique, secretario particular del senador López, es quien da "migajas" a comunicadores que distribuyeron el filme del grupo armado.

Denunció que lo atacan en páginas de Facebook como "Tabasco sin censura", "El Informante de Huimanguillo", "Noticias de la Chontalpa" y "C-4 Alerta", las cuales dirige un sujeto identificado como "Anemia" que pertenece a un grupo delincuencial.

Asimismo, sostuvo que también pertenecen al crimen organizado los portales "Noticias de Macuspana" y "Manuel Buendía".

Estás día el periodista se presentó ante la FGET a presentar una denuncia de hechos ante quien o quienes resulten responsables de la amenaza de muerte a él y a su familia.