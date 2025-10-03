Se enfrentan policías y civiles en el centro de Monterrey; suman varios ataques contra agentes

En tres operativos simultáneos en los municipios de Guadalupe y Juárez, a cargo de la División de Inteligencia de Fuerza Civil y el Grupo de Coordinación Metropolitana, donde se contó con la participación de la policía de Guadalupe, realizaron la captura de nueve personas, de las cuales, ocho estarían ligadas al ataque contra los policías de Guadalupe suscitado el pasado domingo 28 de septiembre. Foto: Especial

MONTERREY, N.L., (apro) .- El centro de Monterrey fue escenario de un enfrentamiento entre policías y sujetos armados durante la madrugada de este viernes, derivando en la detención de al menos tres personas.

En los últimos días, han ocurrido en la capital y en algunos municipios diversos ataques a policías.

De acuerdo con videos difundidos en redes y páginas de medios locales, una patrulla de la Policía de Monterrey circulaba por la calle Aramberri entre Guerrero y Juárez cuando civiles armados les dispararon desde las azoteas de los negocios aledaños.

En las imágenes se aprecia que al lugar arribaron más elementos a bordo de vehículos de la policía municipal para ubicar a los responsables del ataque.

La vialidad en este importante sector fue cerrada, mientras que parroquianos de bares aledaños fueron desalojados, puesto que los presuntos atacantes se encontraban en los techos de dichos establecimientos.

Hasta el momento no hay información oficial, sin embargo, una primera comunicación indica que se logró la detención de tres personas, una de ellas con una herida de bala en una pierna.

Horas antes, durante la tarde del jueves, cinco elementos de la policía estatal Fuerza Civil fueron atacados en el municipio de Sabinas Hidalgo, resultando cinco de ellos lesionados.

Y en la noche del domingo 28 de septiembre, otros dos policías de Fuerza Civil fueron heridos de bala tras un enfrentamiento con civiles en la zona norte de Monterrey, lo que derivó en la activación de distintos operativos en diversos municipios de la zona metropolitana, en los que se logró la captura de al menos 20 personas, 19 de ellas supuestamente relacionadas con este ataque a policías.

En tres operativos simultáneos en los municipios de Guadalupe y Juárez, a cargo de la División de Inteligencia de Fuerza Civil y el Grupo de Coordinación Metropolitana, donde se contó con la participación de la policía de Guadalupe, realizaron la captura de nueve personas, de las cuales, ocho estarían ligadas al ataque contra los policías de Guadalupe suscitado el pasado domingo.

Sujetos aprehendidos en operativos simultáneos. Foto: Especial.

