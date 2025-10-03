Sindicatos se disputan con violencia la ampliación de la autopista Puebla-Tlaxcala

PUEBLA, Pue. (apro).- Con palos, piedras y presuntamente armas de fuego, trabajadores de tres sindicatos se enfrentaron el viernes 3 por el contrato de la ampliación a cuatro carriles de la autopista Puebla-Tlaxcala.

Como parte de este enfrentamiento, integrantes de sindicatos llegaron al lugar donde estaba la maquinaria con la que se iniciarían los trabajos y vandalizaron algunos equipos, además de quemar una camioneta.

De acuerdo con versiones extraoficiales, sindicatos de la CTM, Libertad y otro gremio reclamaban que el contrato fuera asignada a trabajadores de Puebla y Tlaxcala debido a que la obra se encuentra en esas entidades, sin embargo, la empresa ejecutora que es Pinfra, que tiene un acuerdo con la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).

Por la mañana, los integrantes de los sindicatos llegaron al punto de inicio de la obra de ampliación y colocaron llantas para impedir el paso en la autopista Puebla-Tlaxcala a la altura de San Francisco Ocotlán, en el municipio de Coronango.

Luego prendieron fuego a las llantas y se enfrentaron con otros trabajadores a piedras, palos, y hay versiones de que dispararon armas de fuego.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Guardia Nacional, de la Marina, así como municipales de Coronango y bomberos que acudieron a sofocar el fuego.

Ante la presencia de las fuerzas públicas, los sindicalizados se dispersaron y abrieron el paso por la autopista, sin que hasta ahora las autoridades emitieran un reporte sobre estos hechos.

La ampliación a cuatro carriles de la autopista Puebla-Tlaxcala es una obra federal en la que se invierten más de mil millones de pesos y cuya licitación fue ganada por la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra).