Violencia en Zacatecas: se registran balaceras, quema de vehículos y bloqueos en carreteras

Un elemento de la GN durante un operativo en Zacatecas.. Foto: Cuartoscuro

ZACATECAS, Zac. (apro).- La madrugada de este viernes se registraron balaceras, quema de vehículos y bloqueos en carreteras federales en diferentes municipios.

Desde los primeros minutos del día, civiles armados retuvieron a autobuses de pasajeros y vehículos de carga, a los cuales les prendieron fuego para bloquear las vías, además de lanzar aditamentos conocidos como estrellas poncha llantas

En redes sociales, la población difundió videos y fotografías de la ola violencia ocurrida durante la madrugada en las carreteras federales 45, 49 y 54 en diferentes municipios.

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó al filo de las 3 de la madrugada que se activó un operativo de seguridad ante los bloqueos carreteros registrados en los municipios de Calera, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Cuauhtémoc y Sombrerete.

En la red social Facebook, el secretario publicó: “Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. Se pide a la ciudadanía mantener la calma y circular con precaución”.

Los bloqueos carreteros ocurrieron también en Pánfilo Natera, Saín Alto y Enrique Estrada, reportaron habitantes de estas demarcaciones.

A las 7 de la mañana, decenas vehículos permanecían varados en la carretera federal 45 en el tramo Fresnillo-Zacatecas debido a que todavía no habían sido retirados los tractocamiones y autobuses que quedaron calcinados.

En entrevista en un noticiero radiofónico, el secretario de gobierno declaró que ese episodio de violencia “no podemos descartar que lo más probable es que se trate de una reacción de uno de los grupos delincuenciales debido a los resultados que se han tenido en los operativos de los últimos días”.

Al sostener que con estas acciones, la delincuencia organizada busca generar inestabilidad y miedo entre la población, afirmó que “se trató sólo de estos bloqueos que se realizaron de manera simultánea”, pero que no hubo enfrentamientos ni entre grupos antagónicos ni con las fuerzas del orden.

Policías estatales, policías de investigación, agentes de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano mantienen un operativo en las vías federales.