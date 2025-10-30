Arrestan a “El Comandante”, presunto coautor material del homicidio de B-King y DJ Regio Clown

TOLUCA, Edomex. (apro).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó, este jueves, orden de aprehensión en contra de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, por su probable intervención en el delito de homicidio como coautor material con dominio funcional del hecho, cometido en contra de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown.

Los restos de los músicos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, pero la Fiscalía mexiquense afirmó que no existen elementos para probar que el asesinato ocurrió en el Estado de México.

La dependencia informó que, hasta este momento, las investigaciones vinculan la muerte de los músicos con la distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”, e ilícitos como la extorsión en su modalidad “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.

Un testigo refiere que B-King arribó a México el 11 de septiembre porque un grupo de empresarios y promotores artísticos lo contrataron para participar, junto con DJ Regio Clown, en eventos denominados “Sin Censura”, en los que se comercializarían los narcóticos “Tusi” y “Coco Channel” de procedencia colombiana, que les generarían mayores ganancias a los vendidos en México.

Los espectáculos contarían con “DJs”, cantantes y shows de contenido erótico, y acudirían invitados de elevado nivel adquisitivo, por lo que recurrían a diversos artistas para participar en su promoción.

Entre los organizadores de los eventos “Sin Censura” se encontraba el promotor de B-King, un sujeto identificado como alias “Mastracci”, y otro que se ostenta como propietario del rancho “Los Leones”, ubicado en Ixtapan de la Sal, Estado de México, inmueble que era utilizado para la organización de eventos con el mismo formato.

La FGJEM indicó que el 11 de septiembre pasado, por instrucciones de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, un sujeto identificado como Mariano “N” fue asignado como “chofer y asistente” de las víctimas, motivo por el cual se le instruyó acudir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a bordo de una camioneta Ford Expedition color rojo, para recibir a B-King.

El 14 de septiembre, B-King y DJ Regio Clown viajaron de un hotel en Polanco a un evento “Sin Censura” en la Cdmx, a bordo de una camioneta marca GAC, modelo GS8 color verde, conducida por “El Comandante”, propiedad de la pareja sentimental de este último.

Desde esa fecha, Cristopher “N”, aprovechándose de la confianza que le tenía DJ Regio Clown, logró hacerle creer que establecerían negocios juntos, previo acuerdo con “El Pantera” y “El Apá”.

El 16 de septiembre, “El Comandante” ordenó, vía telefónica, a Mariano “N” que “por instrucciones de "El Apá", fuera a la plaza Miyana por los colombianos y los llevara a la colonia Renovación”, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Por ello, se presume que Cristopher “N”, alias “El Comandante”, engañó a las víctimas, pues él sabía que serían trasladados a donde serían privados de la vida por órdenes de alias “El Pantera”, quien para ello habría hecho un pago de 200 mil pesos.

Un testigo señaló que las víctimas fueron ultimadas en domicilio de “El Apá” ubicado en la Cdmx y que este sujeto es propietario de un taller de reciclado ubicado en la colonia Renovación de la alcaldía Iztapalapa, donde se usan bolsas de plástico y de rafia similares a las que contenían los restos humanos en el lugar del hallazgo.

Para el traslado de los restos, fue utilizada una camioneta de las mismas características de la Ford Expedition, color rojo, que utilizó Mariano “N” el 11 de septiembre para recibir a B-King en el AIFA y, conforme a las instrucciones, fueron abandonados en el Estado de México con un mensaje que pretendía desviar las investigaciones.

“El Pantera”, según un testigo, amenazó a “El Comandante”, “el Apá”, Mariano “N” y demás participantes en los hechos con matarlos en caso de denunciarlo, lo que según la Fiscalía “presupone un acuerdo previo” entre ellos para asesinar a las víctimas, derivado del interés “El Pantera” de “matar” a DJ Regio Clown porque él habría divulgado datos sobre su identidad y porque distribuía droga en los eventos “Sin Censura” sin su autorización.

En tanto, Cristopher “N”, alias “El Comandante”, tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo.

A la fecha, han sido detenidas 16 personas, 10 de ellas de origen extranjero (Colombia, Venezuela, Cuba y España), como posibles autores o partícipes en uno o varios ilícitos relacionados con el doble crimen.