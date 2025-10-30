Cae “halcón” de elementos de la GN que se hacían pasar por integrantes del CJNG para secuestrar

PUEBLA, Pue., (apro).- La Fiscalía General de Puebla informó que, con apoyo de la Secretaría de la Marina y de la Policía de San Martín Texmelucan, fue detenido Javier N., quien sería cómplice de elementos de la Guardia Nacional que se hacían pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para cometer secuestros.

En un comunicado, la Fiscalía detalla que las investigaciones sobre estos hechos, ocurridos el 11 de octubre de 2023, revelan que el ahora imputado proporcionó información a los elementos de la GN sobre las actividades y ubicación de las víctimas en la localidad de San Martín Texmelucan.

Agrega que con esa información los miembros de la corporación de seguridad federal acudieron a una vulcanizadora ubicada en la junta auxiliar Santa Catarian Hueyatzacoalco, donde privaron de la libertad a dos personas y exigieron 50 mil dólares a cambio de su liberación.

La FGEP confirma en su boletín el uso de armas de fuego que les fueron “facilitadas” a los procesados por un elemento de “una corporación de seguridad pública federal”.

“Durante los hechos, las víctimas lograron ser liberadas gracias a la intervención de los vecinos del lugar, quienes se percataron de lo ocurrido e impidieron la huida de los agresores y lograron la detención de dos de ellos, uno identificado como miembro activo de seguridad federal”, precisa la fiscalía.

En su edición 20, Proceso publicó un reportaje sobre esta célula de elementos de la 238 Compañía del Tercer Batallón de la Guardia Nacional, con destacamento en Texcoco, Estado de México, que se hacían pasar como parte del CJNG, usaban sus armas de cargo y operaba en combinación con integrantes de la delincuencia local para cometer secuestros.

A dos años de estos hechos, los elementos que fueron detenidos in fragantti aún están en proceso de juicio, mientras que otro de los implicados de nombre Obed, quien era comandante de la compañía, fue detenido en febrero de este año en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando regresaba al país proveniente de Panamá.

La orden de aprehensión contra Javier N., quien habría estado en comunicación permanente con el comandante Obed a través de su celular y estaba a cargo de “halconear” la zona mientras se cometía el ilícito, fue ejecutada la tarde del 29 de octubre en San Martín Texmelucan.