Choque armado deja un muerto y un herido cerca del Aeropuerto Internacional de Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un choque armado entre efectivos de la Marina y un grupo armado dejó saldo de un civil sin vida y uno herido en la zona donde colindan los fraccionamientos San Luis y Villas del Manantial, en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), personal de la Marina realizaba recorridos por dicho sector, cuando ubicaron a dos vehículos con personas armadas a bordo.?

Según reporta la SSPE, los civiles armados dispararon contra el personal de la Marina, quienes repelieron la agresión quedando en el sitio un civil “reducido” y uno herido.

Además, aseguraron armas y dos vehículos con reporte de robo, uno de ellos con ponchallantas en su interior.?

Esta es la segunda agresión que enfrentan autoridades federales en 24 horas después de que ayer miércoles 29 un grupo armado atacó a una patrulla de la Guardia Nacional en las afueras de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), aunque de este hecho no se reportaron ni bajas ni heridos, solo daños en la patrulla de la GN.?