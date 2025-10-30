Edomex elimina prescripción para exigir reparación del daño por violencia sexual contra menores

TOLUCA, Edomex., (apro) .- El pleno de la LXII Legislatura mexiquense avaló que sea imprescriptible la acción para exigir la reparación del daño por actos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, de manera que no exista un plazo legal que limite el tiempo para que las víctimas o personas afectadas demanden el resarcimiento.

Actualmente, el Código Civil del Estado de México contempla un plazo de dos años, contados a partir del día en que se haya producido el daño, para reclamar las indemnizaciones y demás medidas que busquen enmendar los agravios a las víctimas.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, el pasado 25 de junio, que la acción de responsabilidad civil por daños provenientes de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes resulta imprescriptible.

El máximo tribunal reconoció que las víctimas de violencia sexual, particularmente aquellas que son menores de edad al momento de los hechos, no cuentan con la capacidad para comprender plenamente la magnitud del daño sufrido ni para acudir de manera inmediata ante las autoridades a denunciarlo.

Por el contrario, indicaron los ministros, requieren un tiempo razonable para asimilar los hechos e identificarse plenamente en su carácter de víctimas, entender que determinados daños se causaron por violencia sexual, y tomar el valor para acudir a las instancias judiciales a revelar lo sufrido.

El Congreso local confió en que, con la reforma promovida por el grupo parlamentario del PRI, a partir de la iniciativa de la diputada María Mercedes Colín Guadarrama, se corrijan deficiencias e imperfecciones legales que han permitido que los actos de violencia sexual en contra de este sector queden sin reparación del daño.

Los cambios, destacó la legisladora, permitirán reconocer la complejidad de los procesos psicológicos y sociales que enfrentan las víctimas de violencia sexual, evitando que los plazos de prescripción se conviertan en barreras que perpetúan la impunidad y la revictimización.