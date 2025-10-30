La Barredora: Así operó "El Carnal", exdirector de la Policía de Tabasco

Leonardo Arturo Leyva Ávalos "El Carnal", exdirector general de la Policía Estatal de Tabasco y presunto segundo al mando de La Barredora, detenido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Foto: Especial

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- La detención de Leonardo Arturo Leyva, quien fue director general de la Policía de Tabasco en el gobierno anterior, es la segunda aprehensión de importancia entre los mandos policiacos de La Barredora, cuyo liderato, las autoridades, le atribuyen a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado y colaborador del senador Adán Augusto López Hernández desde 1991.

El segundo al mando en la SSyPC, capturado en la capital de Chiapas por autoridades federales y de la Fiscalía General del Estado (FGE), era líder regional del grupo delictivo fundado con la estructura gubernamental, y que era un brazo del CJNG.

Apodado “El Carnal”, quien fue nombrado el 5 de febrero de 2021 por instrucciones del entonces gobernador Adán López, era el encargado de La Barredora en Chiapas y Tabasco.

De acuerdo con informes militares, difundidos por el colectivo Guacamayas Leaks, Leyva aparecía en el mapeo realizado por el área de inteligencia de la Defensa Nacional como líder del CJNG en Tabasco, al mismo tiempo que era director general de la Policía Estatal.

“El Carnal” aparece involucrado en la fuga de varios reos por órdenes de Hernán Bermúdez para integrarse a la estructura de La Barredora.

Según han encontrado medios de comunicación, el expolicía aparecía en vídeos de la corporación para alertar a la población a no ser víctimas de extorsiones telefónicas.

“La policía estatal está para apoyarte en caso de una extorsión; si es necesario acércate con nosotros para que podamos brindarte el auxilio”, se le escucha decir en un promocional de 2022, año en que ya aparecía en informes confidenciales del gobierno como jefe criminal.

El exmando fue capturado en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde se había escondido.

“El Carnal” es el segundo mando policiaco en importancia que cae, pues Ulises "N", que es identificado como el número dos de La Barredora, no pertenecía a la estructura formal de la SSyPC, aunque de manera informal fungía como "director operativo" y jefe de escoltas de Hernán.

El otro brazo de Bermúdez Requena en el grupo criminal era Tomás "N", alias “Licenciado Tomasín”, quien en el expediente criminal es identificado como su "secretario particular" en la corporación.

Falta por ser detenido José del Carmen Castillo, excomisionado de la Policía Estatal, quien aparece como responsable de hacer los oficios de comisión para los agentes de la SSyPC que eran enviados a los municipios para integrarse a la estructura del cártel policiaco, según ha declarado el testigo colaborador de la FGR, Tomás "N".

Asimismo, sigue prófugo otro jefe de esa organización identificado como “Prada”.