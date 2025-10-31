Así operaba red de tráfico de migrantes a EU vía Cancún-Mexicali

Gráfico de red de trata de migrantes sancionada por el Departamento del Tesoro de EU. Foto: Especial

ENSENADA, B.C., (apro) .- Por traficar migrantes desde Quintana Roo hasta Mexicali, Baja California, con la intención de introducirlos ilegalmente a Estados Unidos, el Departamento del Tesoro sancionó a la organización identificada como “Bhardwaj HSO”, liderada por el presunto criminal con nacionalidad de México e India, Vikrant Bhardwaj, quien ha sido vinculado al Cártel de Sinaloa (CDS).

Lo anterior fue expuesto mediante un comunicado difundido a la prensa el jueves 30 de octubre, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El reporte indica que, además de Bhardwaj, están en la mira otras tres personas y 16 empresas que “facilitaron y se beneficiaron de las actividades delictivas de la HSO”.

Conforme a los estadunidenses, habrían introducido ilegalmente “a miles de inmigrantes indocumentados” desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia, además de estar involucrados con narcotráfico, soborno y lavado de dinero.

El gobierno estadunidense señala que Bhardwaj HSO es una organización “sofisticada” que combina métodos de transporte por aire y mar para migrantes indocumentados provenientes de países que “representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Para esto usa sus propios yates y marinas que, al llegar a Cancún, Quintana Roo, aloja a los migrantes en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte a la frontera entre Estados Unidos y México.

Y en dichas labores se apoya con la organización criminal transnacional Hernández Salas, dedicada al tráfico de personas y con sede en Mexicali, misma que ya había sido sancionada el 16 de junio de 2023 por parte de la OFAC.

“Los servicios de tráfico de personas contratados por la organización Bhardwaj HSO generan miles de dólares por persona. La Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa”, según afirmaron.

De acuerdo con los perfiles publicados, Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj) es un ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana, y “se autodenomina fundador y director ejecutivo” de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En ellas supuestamente recauda y lava dinero ilícito a través de sus marinas y diversos negocios.

En el caso de su esposa, Indu Rani, ella también tiene doble nacionalidad india y mexicana, participa en las operaciones financieras de su esposo y es coaccionista de varias empresas en ambos países.

Las empresas que, al parecer, controla la pareja son: un restaurante y bar en la India, Michigantap Hospitality Private Limited; tres empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited , Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate L.L.C.

Le siguen Black Gold Plus Energies Trading L.L.C., empresa comercializadora de energía y combustibles con sede en los Emiratos Árabes Unidos; dos empresas de servicios de navegación y turismo con sede en México, V AND V Astillero, S.A. de C.V., y Operadora Turística Princesa, S.A. de C.V.

También un supermercado en México, VNV Store , S.A. de C.V.; una empresa inmobiliaria, Bhardwaj, S.A de C.V.; un proveedor de servicios de apoyo empresarial, Thercumex, S.A de C.V.; y un minorista de textiles, VNV Fashions, S.A. de C.V.

Por último, otros tres negocios: una empresa constructora, Constructora Gerlife, S.A de C.V.; una empresa de transporte, Comercializadora Vespa, S.A. de C.V.; y una empresa de servicios de reservas, Comercialicun, S.A de C.V.