Automovilista embiste a espectadores de desfile del Día de Muertos en Moroleón (Video)

MOROLEÓN, Gto. (apro).- El conductor de un vehículo tipo sedán provocó un accidente durante el desfile Maturé, realizado con motivo del Día de Muertos en el centro de Moroleón, luego de burlar las cintas, conos y demás señalamientos colocados por el gobierno municipal para cerrar las calles.

El incidente dejó como saldo cinco personas lesionadas, ninguna de gravedad. Una de las víctimas presentó fractura en la clavícula, mientras que las demás registraron golpes y contusiones leves. No hay menores de edad entre los afectados.

Fernando Sánchez, hermano de la alcaldesa Alma Denisse Sánchez Barragán, informó que el desfile aún no llegaba a la calle Morelos cuando el conductor perdió el control e impactó su vehículo contra la banqueta, donde varias personas esperaban el paso de los contingentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran el automóvil arriba de la acera y el momento en que elementos de la Policía Municipal detienen al responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Personal de Protección Civil llegó de inmediato en motocicletas para brindar los primeros auxilios a las personas lesionadas.

“Esperemos que se haga justicia por la gran imprudencia de este señor”, declaró Fernando Sánchez en una transmisión en vivo. La alcaldesa no ha emitido un pronunciamiento, pero su hermano acudió al hospital donde son atendidas las víctimas.

Pese al accidente, el desfile no se detuvo, confirmó el propio Sánchez.

El evento Maturé cumple este año su quinta edición consecutiva. El gobierno municipal convoca a agrupaciones artísticas, deportivas y educativas a participar con bailes, representaciones y carros alegóricos.

Uno de los carros de este año estuvo dedicado a Alma Rosa Barragán, madre de la actual alcaldesa, quien fue asesinada durante un acto de campaña en mayo de 2021, cuando era candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal.

Tras su muerte, el partido sustituyó la candidatura con su hija, Alma Denisse Sánchez Barragán, quien ganó la elección de 2021 y fue reelecta en 2024.