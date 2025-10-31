Capturan a “El Charro”, presunto líder del CJNG en Aguascalientes (Video)

AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- En un operativo federal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Aguascalientes a tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos a Armando “N” alias “El Charro”, identificado como jefe regional de ese grupo delictivo.

El operativo, en el que no participaron elementos de seguridad del estado, ocurrió con un grado de sigilo que sorprendió a la entidad.

Luego de que las fuerzas federales dieran a conocer los hechos, ni la gobernadora panista Teresa Jiménez Esquivel, ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o la Fiscalía local han emitido ningún posicionamiento al respecto.

“Subrayo que fue una operación de estrategia e inteligencia 100% federal, coordinada desde el más alto nivel para devolver la tranquilidad a nuestra gente”, dijo la senadora morenista Nora Ruvalcaba, uno de los principales perfiles de ese partido para contender por la gubernatura de Aguascalientes en 2027.

????Detienen en Aguascalientes a Armando “N”, “El Charro”, líder criminal



Fue capturado en un operativo del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, le aseguraron:



1 Arma larga Kaltec cal. 5.56

100 cartuchos 7.62×30 en Ford

100 cartuchos 7.62×39 en Porsche

Uniforme kaki

Cristal pic.twitter.com/saZUom0ozI — Foro Militar México (@foro_militar) October 31, 2025

El operativo para la detención del líder criminal se registró la madrugada de este viernes, pero las autoridades federales lo dieron a conocer hasta el mediodía.

Aunque “El Charro” es señalado como uno de los principales líderes delictivos en la región, su detención ocurrió sin enfrentamientos o reacciones por parte del grupo al que presuntamente pertenece.

Los tres presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos en la quinta residencial Miguel Gerónimo No. 707, ubicada en el municipio de Jesús María, conurbado con la ciudad capital, muy cerca de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, una de las zonas con mayor plusvalía. En el lugar se aseguraron cartuchos, equipo táctico, 720 mil pesos en efectivo, 1 kilogramo de cristal, joyas y dos relojes de lujo.

“El Charro” ya era conocido en el estado. Está relacionado con la distribución de droga, extorsión, secuestros y asesinatos en Aguascalientes y zonas colindantes de Zacatecas y Jalisco, siendo el municipio de Rincón de Romos, al norte de la entidad, uno de sus presuntos sitios principales de operación, desde donde lideraba una célula criminal del CJNG llamada Fuerzas Especiales del Charro (Fecha).

Esa célula ha sido señalada como la responsable del secuestro, en febrero de este año, de la esposa e hijo de Jaime Cruz, alcalde del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, colindante con Aguascalientes; así como del asesinato de Ricardo Rodríguez Zamora, dueño de una bodega en el Centro Comercial Agropecuario, que a través de una manta "Fecha" acusó de distribuir metanfetamina y se atribuyó el homicidio.

También es señalada por amenazar de muerte al cantante de corridos Oscar Maydon, que en febrero de este año canceló su concierto en la entidad tras la aparición de diversas narcomantas con advertencias hacia el intérprete.