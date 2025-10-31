Confirman tres casos de sarampión importados de Michoacán a Morelos

MORELOS (apro) .- Tres integrantes de una familia originaria de Jonacatepec fueron diagnosticados con sarampión tras haber residido de enero a octubre en Michoacán, entidad que actualmente registra casos activos de la enfermedad.

Las autoridades de salud precisaron que se trata de casos importados y que no existe circulación viral ni contagios autóctonos en Morelos.

Las personas afectadas —de entre 1 y 26 años— fueron identificadas de manera oportuna tras su regreso a la entidad. Recibieron atención médica inmediata y se mantienen bajo vigilancia y aislamiento domiciliario, con evolución clínica estable y sin requerir hospitalización.

Mediante un comunicado de prensa, Servicios de Salud de Morelos (SSM) informó que, ante la detección de los casos, se instaló un cerco sanitario en el municipio de Jantetelco, donde actualmente se encuentran los pacientes. El objetivo, explicó la dependencia, es prevenir la propagación del virus y reforzar las medidas de control epidemiológico en la región.

Como parte del protocolo de respuesta, se activó el Equipo Estatal de Respuesta Rápida (ERRA), integrado por personal de la Jurisdicción Sanitaria III de Cuautla y de las áreas de Vigilancia Epidemiológica, Vacunación, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Promoción de la Salud, Comunicación de Riesgos y Atención Médica, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Pública.

El estudio de caso determinó que las personas afectadas no contaban con antecedente de vacunación, e identificó a tres contactos con síntomas compatibles, quienes permanecen bajo vigilancia epidemiológica activa en espera de resultados de laboratorio.

El cerco sanitario incluye la búsqueda activa de posibles casos, el seguimiento de contactos, la revisión de esquemas de inmunización, la aplicación del biológico a población susceptible y acciones informativas para fortalecer la prevención.

La Secretaría de Salud estatal, encabezada por Mario Ocampo Ocampo, exhortó a madres, padres y tutores a revisar la Cartilla Nacional de Salud de niñas, niños y adolescentes, y completar el esquema de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, aunque prevenible mediante vacunación. Entre sus síntomas se encuentran fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y erupciones cutáneas. Ante la presencia de estos signos, se recomienda acudir a la unidad médica más cercana.

Las autoridades sanitarias reiteraron su compromiso de mantener acciones preventivas y vigilancia permanente para proteger la salud de la población.