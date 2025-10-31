Detienen a seis policías de Tabasco señalados de pertenecer a La Barredora

Policías de Tabasco detenidos por su presunta relación con La Barredora. Foto: X: @giltabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Seis elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) fueron detenidos en las instalaciones de la corporación, señalados de formar parte del grupo delictivo La Barredora.

El operativo se da en el marco de la cooperación entre los gobiernos estatal y federal contra la delincuencia.

La detención de los policías es parte de la investigación que realizan las fiscalías estatal y federal, que mantiene en la cárcel a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal y señalado como dirigente de La Barredora, una celula del CJNG, fundada al inicio de la administración del ahora senador Adán Augusto Hernández.

El jueves 30 de octubre fue detenido, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Leonardo Arturo Leyva, alias “El Carnal”, quien fuera director general de la Policía estatal durante el gobierno pasado, ahora acusado de ser el líder regional de la organización criminal en Tabasco y ese estado.

Además del extitular de la SSyPC, han sido retenidos por delincuencia organizada, quien fuera su secretario particular, Tomás “N”, y su coordinador operativo, Ulises “N”, también señalados como jefes de La Barredora.

Tomás “N” y Ulises “N” se convirtieron en “testigos colaboradores” de la FGR y son quienes están aportando la información que ha llevado al desmantelamiento del grupo criminal, establecido en el periodo 2019-2024.