La gobernadora de Morelos designa a Edgar Maldonado Ceballos como secretario de Gobierno

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y el nuevo secretario de Gobierno del estado, Edgar Maldonado. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, nombró a Edgar Antonio Maldonado Ceballos como nuevo secretario de Gobierno del estado, con el propósito de fortalecer la conducción política, garantizar estabilidad institucional y consolidar un gobierno cercano y con resultados.

En su trayectoria, Maldonado Ceballos ha ocupado cargos relevantes en la administración pública estatal. Fue consejero jurídico del Poder Ejecutivo, donde impulsó acciones para otorgar certeza legal, y el pasado 6 de febrero fue designado por unanimidad por el Congreso local como fiscal general del Estado de Morelos, responsabilidad que desempeñó durante ocho meses con acciones orientadas al fortalecimiento de la procuración de justicia y la seguridad pública.

De acuerdo con información difundida por el gobierno del estado, su experiencia le ha permitido establecer vínculos con distintos sectores sociales y políticos, además de participar en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde trabajó junto con fuerzas federales y estatales.

En entrevista con medios de comunicación, la gobernadora González Saravia destacó la preparación académica y la trayectoria del nuevo secretario. Recordó que Maldonado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con maestrías en Derecho Electoral y Administración Pública, así como una especialidad en Políticas y Gestión Pública por la Universidad Anáhuac de México.

“Es una persona que, a pesar de ser joven, tiene una amplia experiencia en el desarrollo de trabajos importantes. La Secretaría de Gobierno requiere de alguien con probada honestidad, compromiso con el estado y capacidad de trabajo en equipo”, expresó la mandataria, al subrayar que su incorporación refuerza el rumbo de estabilidad y transformación que impulsa su administración.

González Saravia también reconoció la labor del exsecretario Juan Salgado Brito, y precisó que tras la salida de Maldonado de la Fiscalía General, Fernando Blumenkron Escobar, fiscal metropolitano, quedará como encargado del despacho mientras se presenta una nueva terna al Congreso del Estado.

La gobernadora aseguró que la coordinación institucional se mantendrá sin contratiempos y que la experiencia de Maldonado en materia de seguridad permitirá consolidar la colaboración entre los tres niveles de gobierno.

Por su parte, Edgar Maldonado Ceballos afirmó que asume esta responsabilidad “con absoluta lealtad al pueblo de Morelos y al gobierno de Margarita González Saravia”, y se comprometió a desempeñar un trabajo basado en la firmeza, el diálogo y los resultados.

Finalmente, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Rafael Reyes Reyes, informó que Edgar Maldonado Ceballos presentó su renuncia al cargo de fiscal general el pasado miércoles, la cual fue formalmente recibida por el Poder Legislativo.

Señaló que el Congreso se mantiene a la espera de la terna que enviará la titular del Ejecutivo estatal para proceder con la designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), conforme a lo establecido en la ley.