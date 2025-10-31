La Marina repele agresión y detiene a 13 sujetos en Navolato, Sinaloa

CULIACÁN, Sin (apro).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) se enfrentaron con un grupo armado en el poblado La Vuelta, zona rural del municipio de Navolato, que resultó en la detención de 13 civiles y el aseguramiento de 10 vehículos.

Parte del despliegue incluyó apoyo aéreo con un helicóptero que aterrizó en la cancha del poblado, ubicado a unos 32 kilómetros de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer los resultados del operativo, el cual se desplegó luego de que un grupo armado agredió con disparos de arma de fuego al grupo de la Marina.

Luego del enfrentamiento buscaron resguardarse en un domicilio, el cual fue sitiado y posteriormente asegurado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Al interior del inmueble fueron detenidos 13 sujetos y aseguradas ocho armas largas, cinco armas cortas, un rifle, 60 cargadores de diferentes calibres, 56 cartuchos útiles, además de tres vehículos y ocho motocicletas.

La zona rural de Navolato es uno de los puntos en donde se han mantenido choques entre grupos rivales, pero también con fuerzas federales.

Apenas la noche anterior, en las cercanías de San Pedro, tres personas fueron asesinadas, entre ellos una menor de 14 años que viajaba junto a su padre y otra persona.