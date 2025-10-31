Menores de edad rescatados por la Marina viajaban de manera “voluntaria”, advierte la FGE (Video)

Menores de edad rescatados por la Marina viajaban de manera “voluntaria”, advierte la FGE. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- El navío “rescatado” con 27 menores de edad por la Secretaría de la Marina Armada de México (SEMAR) podría tratarse de un caso de explotación laboral, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) diera a conocer que los tripulantes del buque viajaban de forma “voluntaria” a Baja California Sur.

En un comunicado la Fiscalía señala que viajaban al municipio de Comondú, en BCS y todos iban con maletas, aunque sin acompañamiento de adulto alguno excepto por una joven de 18 años quien formaba parte del mismo grupo.

La autoridad investigadora dio a conocer que para las entrevistas con los menores se contó con ayuda de traductores y todos ellos junto a la joven de 18 años son originarios de Chiapas, desde donde habría zarpado la embarcación.

Hasta el momento no se ha culminado con las investigaciones para determinar el motivo del viaje de estos menores acerca de si se trataban de migrantes o jornaleros, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló en su conferencia matutina que se investiga para saber si se trata de un caso de explotación infantil.

En ese sentido Sheinbaum señaló que este caso no tendría nada que ver con el crimen organizado y que según el reporte que le presentaron se trata de menores que eran transportados para trabajar en el campo, principalmente.