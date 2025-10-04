Detienen a estudiante que amenazó con un tiroteo en la BUAP; tenía un arma de fuego

El estudiante detenido y el arma de fuego incautada. Foto: Fiscalía de Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- La Fiscalía General del Estado informó que detuvo a un estudiante que había lanzado amenazas en redes sociales sobre asesinar a otros alumnos y docentes de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La FGEP confirmó que a este joven, quien fue detenido por un delito en flagrancia, se le decomisó un arma de fuego, así como dispositivos electrónicos y evidencias gráficas que hacen presumir que sí planeaba consumar un atentado.

Señaló que, tras realizar una investigación conjunta con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad del Estado, identificó a quien estaba detrás de la cuenta “incel_buapo_depenegrandexd”, quien había emitido mensajes amenazantes en los últimos días.

La autoridad reportó que llevó a cabo un cateo en el que encontró un arma de fuego, dispositivos y evidencias gráficas vinculadas con las amenazas.

“Con su detención y el aseguramiento de evidencias se corroboró la existencia una amenaza latente y su posible materialización, logrando evitar afectaciones importantes para la comunidad universitaria”, mencionó la FGEP.

Estudiantes y maestros de la Facultad de Ciencias de la Computación habían denunciado que estaban siendo amenazados en redes sociales.

“Se viene masacre escolar papus, todo porque las viejas no me quieren dar… y porque me discriminan por marrón y gordo. Todos tienen amigos, novias y a mí hasta los profes me hacen bullying, de ellos también me encargo papus y de los blancos de mierda que siempre se quedan con las viejas”, fue uno de los mensajes que causaron alarma.

Además, desde esta cuenta se publicó la foto de un arma con la que supuestamente cometería el atentado e igual compartió la imagen de Lex Ashton, el estudiante del CCH Sur de la UNAM, que asesinó a un compañero y lesionó a un trabajador, para después lanzarse desde un edificio del campus.

Todo esto había generado pánico entre la comunidad estudiantil de la BUAP, por lo que habían solicitado la protección ante un posible ataque.