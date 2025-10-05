Asesinan a la joven Joseline Dianeth; encuentran su cuerpo en un canal de Mexicali

Ficha de búsqueda de Joseline Dianeth Tapia Corral. Foto: Fiscalía General del Estado de Baja California

BAJA CALIFORNIA (apro).- Joseline Dianeth Tapia Corral, joven de 29 años que estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre, fue encontrada maniatada, con cinta en la boca y signos de violencia en un canal del municipio de Mexicali, Baja California.

La familia había alertado de la desaparición y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) emitido una ficha de búsqueda sobre la mujer de 1.60 metros de estatura y tatuajes que fueron clave para su identificación.

Ella contaba con la palabra “Familia” en el antebrazo izquierdo, una “C”, un corazón y una “H” en los nudillos, además del nombre “Alejandro” en la muñeca izquierda.

Conforme a los datos generales, Joseline fue vista por última vez cuando acudió al Centro de Atención al Niño Autista (Canam), ubicado en el Ejido Xochimilco de la capital bajacaliforniana.

Joseline había acudido a recoger a su hijo de tres años, diagnosticado con autismo; sin embargo, familiares encontraron horas más tarde el vehículo que conducía, únicamente con el menor en el interior. También hubo pertenencias tiradas en la calle, que entregó un ciudadano.

El hallazgo del cuerpo de Joseline Dianeth ocurrió durante la mañana del sábado 4 de octubre, en el canal Tulichek, a la altura del fraccionamiento Residencial. La familia la reconoció por sus rasgos, pero aún faltan las pruebas genéticas a cargo de la FGE.

En medios locales circuló la imagen de un hombre detenido, al parecer pareja y señalado por el caso, pero esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Balean a mujer de 68 años de edad

En un segundo caso registrado el sábado 4 de octubre, una mujer de 68 años de edad fue asesinada con arma de fuego al interior de un vehículo, en hechos registrados también en Mexicali.

La víctima, identificada como Martha Alicia, viajaba en el asiento trasero de un Toyota color verde; la unidad la manejaba un hombre que sobrevivió al ataque.

Según los datos policiales divulgados a la prensa, fueron unos agresores que circulaban en un automóvil Dodge Attitud 2020, color gris; ellos chocaron al Toyota. Luego, uno de los sujetos descendió y disparó contra la mujer, quien resultó herida en el cuello.

Posteriormente huyeron y hasta el momento no existen detenidos por este ataque. Los paramédicos que arribaron al lugar confirmaron el deceso.

Los hechos ocurrieron pasadas las 10:00 horas, sobre la avenida Santa Isabel y calle Colonos, en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Campo en Mexicali, y cercano a un yonque (deshuesadero) de la localidad.