Atacan a policías en Gómez Palacio; organizaciones exigen reforzar seguridad (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). La tranquilidad de la Comarca Lagunera de Durango se vio irrumpida por el ataque a un filtro de seguridad instalado sobre el Periférico de Gómez Palacio y la explosión de artefactos de fabricación casera.

Ambos hechos provocaron una inmediata reacción de las autoridades y un pronunciamiento público de más de 70 asociaciones civiles, organismos empresariales y universidades que exigieron reforzar las estrategias de seguridad en la región.

Fue el sabado poco después de las 3 de la tarde, en el bulevar Ejército Mexicano, que conecta a Torreón, Coahuila, con Gómez Palacio, cuando dos sujetos descendieron de un vehículo sedán blanco que circulaba de poniente a oriente, y con armas largas, abrieron fuego contra un módulo de revisión de la Policía que se encontraba en el carril contrario.

Los elementos repelieron por lo que los sujetos abordaron nuevamente la unidad y huyeron del lugar. A pesar de ser una de las arterias mas transitadas, las autoridades no reportaron personas lesionadas.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Galván Villarreal, informó a través de un comunicado enviado este domingo que no se permitirá ningún tipo de acción que ponga en riesgo la paz y la estabilidad de la Comarca Lagunera, y aseguró que se trabaja de manera coordinada con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para dar con los responsables.

El funcionario explicó que en el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y corporaciones municipales, con el objetivo de reforzar la presencia institucional en toda la zona y obtener resultados en el corto plazo.

La violencia en la zona, hoy fue en Gómez Palacio, en pleno anillo periférico.

Y es que un día antes del ataque armado, se registró la explosión de un artefacto de fabricación casera y el aseguramiento de otro más en el fraccionamiento Filadelfia de Gómez Palacio.

El Comisionado de Seguridad, Oscar Galván Villarreal, detalló que, tras el reporte del estallido, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y acudieron corporaciones de auxilio y peritos especializados. Se confirmó que solo uno de los artefactos explotó, mientras que el segundo fue localizado dentro de una mochila. Ambos fueron elaborados de manera artesanal, y será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar su origen y componentes.

De manera paralela, en redes sociales se han difundido otros reportes de presuntos hechos violentos ocurridos en los últimos días en el municipio, aunque hasta el momento no han sido confirmados por las autoridades.

Es por eso que organismos empresariales de la Comarca Lagunera, del sector primario y de la Sociedad Civil Organizada, emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su profunda preocupación y enérgico rechazo ante el ataque armado, alertando sobre el riesgo de que regrese la inseguridad que se vivió en la región hace 10 años.

Ataque sorpresa contra policías estatales en el Periférico de Gómez Palacio.



Hombres armados en un sedán blanco dispararon contra un filtro de revisión; no hubo heridos, pero sí fuerte movilización.



??https://t.co/3HaOFtIh7Z#GómezPalacio #Seguridad #Durango pic.twitter.com/Aq8rBI0nKL — Arte Factor (@FactorArte) October 5, 2025

Solicitaron a las autoridades estatales y federales fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en toda la Zona Metropolitana de La Laguna, además de garantizar condiciones seguras tanto para las corporaciones policiales como para la ciudadanía.

Reiteraron la necesidad de reforzar la coordinación interinstitucional y de mantener informada a la población sobre los resultados de las investigaciones, subrayando que la seguridad exige resultados con firmeza y contundencia.

Asimismo, refrendaron su disposición para colaborar con las autoridades en el fortalecimiento de las estrategias de seguridad, destacando que la coordinación, la confianza y la participación ciudadana son pilares fundamentales para preservar la paz en la región

En respuesta a este pronunciamiento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado destacó que el Gobierno de Durango actuará con mano firme y sin tolerancia frente a quienes intenten alterar el orden público.

Indicó que la Comarca Lagunera es una región segura, productiva y en desarrollo, por lo que se mantendrán los operativos de vigilancia y las acciones conjuntas entre las diferentes corporaciones de seguridad.