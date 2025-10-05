Detienen a presuntos integrantes de red dedicada al robo de camiones y tráileres en Huitzilac. Foto: Defensa

MORELOS (apro).- Un operativo realizado en Huitzilac dejó a cuatro personas detenidas, presuntamente pertenecientes a una red delictiva denominada “Los Roques”, dedicada al asalto de camiones de carga y tráileres. A las y los detenidos se les aseguraron armas de fuego de distintos calibres, narcóticos, equipos de radiocomunicación y dos camionetas con reporte de robo.

De acuerdo con información oficial, la operación derivó de la identificación de grupos generadores de violencia, entre ellos el denominado “Los Roques y/o Los Vara”, dedicados al robo de automóviles, transporte de carga y despojos.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) refirieron que el líder de “Los Roques” podría estar vinculado con el asesinato de los hermanos Alejandro Mancilla Cueto, secretario general del Ayuntamiento, y Luis Mancilla Cueto, excomisariado de Bienes Comunales, ocurrido en 2022.

Para su contención, se conformó un equipo operativo interinstitucional integrado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos (SSPC).

Las acciones se llevaron a cabo la mañana de este sábado en el Barrio San José, tras reportes al número de emergencia 911 que alertaban sobre personas armadas circulando a bordo de distintos vehículos.

En la primera intervención, realizada sobre la calle Venustiano Carranza, fue detenido Carlos “N”, de 20 años, a quien se le aseguró un arma de fuego corta calibre .22, abastecida con cartuchos útiles y narcótico.

En el mismo punto fue detenida Diana María “N”, de 35 años, quien viajaba en un automóvil BMW X1 blanco con permiso para circular en el estado de Guerrero. A ella se le decomisó una pistola calibre 9 mm y, tras una inspección en el vehículo, se localizaron dos granadas calibre 40 mm.

En una segunda acción, también en el Barrio San José, se detuvo a Carlos “N”, de 45 años, alias “El Enano”, quien se encontraba al interior de un Nissan Kicks rojo con permiso provisional de Guerrero.

Portaba un fusil calibre 5.56, cartuchos útiles y narcótico. En el asiento del copiloto viajaba Lizbeth Victoria “N”, de 29 años, acompañada de una menor de edad. A la mujer se le aseguraron 15 bolsas con sustancia similar al “cristal” y una pistola calibre 9 mm.

En la unidad se localizaron además una escopeta, cargadores, cartuchos de distintos calibres y seis radios portátiles de comunicación con sus cargadores. La menor fue entregada a sus familiares para salvaguardar su integridad.

En total, las autoridades aseguraron cuatro armas de fuego —tres cortas y un fusil de asalto—, dos granadas, más de 150 cartuchos útiles de diversos calibres, 15 dosis de droga sintética, dos sistemas de radiocomunicación y dos vehículos de lujo con reporte de robo, los cuales presentaban alteraciones en sus medios de identificación.

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la FGE Morelos, quien continuará con los actos de investigación y la integración de las carpetas correspondientes.

De manera extraoficial, fuentes ministeriales informaron que una de las camionetas aseguradas está implicada en otros delitos, ya que ha sido mencionada en varias carpetas de investigación.

En un comunicado de prensa, integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en Morelos destacaron que el operativo forma parte de las acciones coordinadas instruidas por la gobernadora Margarita González Saravia, encaminadas a reforzar los trabajos de seguridad en la zona norte del estado y mantener operativos permanentes en Huitzilac, considerado uno de los puntos con mayor incidencia delictiva vinculada al crimen organizado.