Fallece el empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, murió este domingo a los 75 años, tras estar hospitalizado por cáncer.

El deceso fue confirmado por el gobierno de dicha entidad del norte del país, mediante un comunicado en el que expresó su “profundo pesar”.

Agregó que los integrantes del gabinete estatal, así como el personal del Gobierno del Estado, “expresan sus más sinceras condolencias, cariño y solidaridad a la gobernadora Maru Campos y a toda la familia Cruz Russek, en estos momentos de dolor”.

Además, se unieron “con respeto y afecto a su pena, deseando fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”.

Trayectoria

Víctor Cruz Russek fue contador público por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Como empresario, destacó en el sector automotriz y productor ganadero y se distinguió por su “compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado”, de acuerdo con el comunicado.

También se desempeñó como presidente del Grupo CR3 y consolidó “una importante trayectoria empresarial marcada por su liderazgo, visión y profundo compromiso con Chihuahua”.

Fue consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH, desde donde contribuyó al fortalecimiento de los sectores empresarial, educativo y productivo de la entidad.

Tras la confirmación de la noticia del fallecimiento de Cruz Russek, distintas personalidades de la política expresaron en redes sociales sus condolencias a la gobernadora Maru Campos y a sus hijos Mónica Patricia, Víctor y Manuel.

Entre quienes dieron el pésame destacan el diputado federal del PRI, Rubén Moreira, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, la Colectiva Nacional 50+1, de la que es integrante la gobernadora Campos, la diputada federal por Durango, Verónica Pérez Herrera; así como la senadora por Morena en Chihuahua, Andrea Chávez.