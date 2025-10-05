Sujetos armados atacan otra pescadería en Ensenada; un muerto y dos heridos

Autoridades municipales acordonaron el área tras los reportes de detonaciones de armas de fuego.. Foto: Redes sociales

BAJA CALIFORNIA (apro).- Sujetos armados atacaron otra pescadería ubicada en el municipio de Ensenada, Baja California, dejando un saldo de un muerto y dos heridos.

La balacera fue registrada alrededor de las 15:00 horas de este sábado 4 de octubre, contra el local identificado como “Pescadería El Joelito”, en lo que sería el cuarto ataque en los últimos dos meses.

Dicho negocio se ubica en la calle Argenta, en la colonia Popular I; de acuerdo con los datos, los agresores dispararon al interior del local, donde quedó tendida una de las víctimas.

Autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acordonaron el área tras los reportes de detonaciones de armas de fuego.

Hubo dos lesionados que requirieron traslado al Hospital General de Ensenada y al Sanatorio del Carmen; a pesar del operativo implementado, no fueron registradas detenciones.

“Pescadería ‘El Joelito” se suma a una lista que incluye a “El Muelle Viejo”, cerca del Arroyo Ensenada, sitio en el que el pasado 22 de septiembre fue lanzado un bidón con gasolina para generar un incendio.

El 18 de agosto se registró una balacera contra la Pescadería Mares del Pacífico (antes “La Casita del Camarón”), donde hubo un muerto (un cliente identificado como Rubén Marín Villalobos, dueño de la carreta Mariscos “El Chava”) y tres lesionados más.

En forma previa, el 4 de agosto, fueron lanzadas bombas Molotov contra “La Casa de la Piña Colada”, en plena zona turística en el malecón, también bajo el cuidado del gobierno federal.

Y el 1 de agosto dichos artefactos fueron usados contra una lancha atracada en la zona de muelles de pesca ribereña, en un lugar a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Ensenada (Asipona).

Desde el 2024, el control del trasiego de la droga vía marítima está a cargo de distintos cárteles, pero en el 2025 un desplazamiento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de los Arellano Félix (CAF), buscan dejar fuera al Cártel de Sinaloa (CDS).

Lo anterior debido a que dicho grupo ha mantenido el dominio de la venta de pescados y mariscos a restaurantes, pescaderías, carretas, industriales e incluso a los pescadores ribereños, quienes deben pagar una cuota por los productos extraídos del mar.