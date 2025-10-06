Agresión a policías en Durango deja detenidos, aseguramiento de armas y explosivos

TORREÓN, Coah. (apro).- Elementos de la Policía de Acción y Reacción de Coahuila llevaron a cabo la detención de una persona que estaría involucrada en el ataque a policías municipales en Gómez Palacio, Durango, ocurrido el sábado anterior. A raíz de los acontecimientos se desarrollaron varias acciones que llevaron a diversos cateos donde se aseguraron tres armas largas calibre .223, así como cinco artefactos explosivos y varios detenidos.

En rueda de prensa el Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que desde el momento de los hechos se aplicaron los protocolos de coordinación con el mando Único de la Laguna en el que participan las distintas autoridades de ambos estados y corporaciones de los distintos niveles de gobierno, incluyendo la oficina del Secretario de Seguridad Pública del gobierno Federal, Omar García Harfuch, debido a que los hechos tienen un trasfondo de delincuencia organizada.

“En el caso de Coahuila tenemos a una serie de personas detenidas, pero salvaguardando el proceso penal, decirles que al menos hay indicios de una probable responsabilidad de uno de ellos y eso se tendrá que determinar más adelante si la Fiscalía Durango, con la información que le compartamos, solicita alguna orden de aprehensión en el Poder Judicial”, señaló.

El sábado se suscitó un ataque a policías municipales de Gómez Palacio por parte de sujetos armados que dispararon desde un vehículo, sin provocar lesiones. Desde ese momento se llevó a cabo distintas acciones en los límites con los municipios de Coahuila y desatándose varios operativos.

“Se aseguraron hasta el momento tres armas largas de calibre 223, también cinco artefactos explosivos que están en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues al ser explosivos tienen que continuar un protocolo indicado en materia federal y también se tienen algunas personas detenidas aquí por las autoridades de Coahuila. Las carpetas están en curso porque se va a hacer un desglose para la Fiscalía General de la República; tenemos que ser bien celosos con el tema de la carpeta y la confidencialidad de la misma para no entorpecer la investigación”, subrayó.

Afirmó que, en el marco de esa coordinación, durante el fin de semana se trabajó en distintos frentes que los llevaron a obtener líneas de investigación, información, nombres y móviles de lo ocurrido en contra de los elementos municipales.

Al fiscal de Coahuila lo acompañaron el general Fernando Colchado Gómez, quien el pasado mes de septiembre asumió como comandante de la Onceava Región Militar, También estuvo presente el presidente municipal, Román Alberto Cepeda González, y funcionarios de la Guardia nacional, la marina Armada de México, la Fiscalía General de la República, con quienes se reunió previo a la rueda de prensa.

Sostuvo que se fortalecerán los filtros a través de las cámaras urbanas y se espera una nueva infraestructura de seguridad porque las autoridades de Coahuila impedirán que se asiente alguna agrupación de la delincuencia organizada.