Asesinan a Jessica Luna Aguilera, excandidata del PT a la presidencia municipal de Yanga. Foto: Especial

ATOYAC, Ver. (apro).- La tarde de este lunes fue asesinada Jessica Luna Aguilera, excandidata del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Yanga y actual juez de paz, cuando acudía a recoger a su hija a la escuela en la localidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados le cerraron el paso y le dispararon a quemarropa mientras viajaba en su camioneta. Tras el ataque, la unidad se impactó contra la barda de la escuela primaria Benito Juárez.

Paramédicos acudieron al lugar, pero Jessica Luna ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones.

El asesinato de Jessica Luna ocurre en un contexto de recrudecimiento de la violencia contra actores políticos en Veracruz.

El pasado 17 de septiembre, fue asesinado Ignacio Pablo Sánchez, también ex candidato del PT y ex alcalde de Santiago Sochiapan, quien fue atacado dentro de su negocio junto con uno de sus empleados.

El dirigente estatal del PT, Vicente Aguilar, confirmó y condenó el hecho. Recordó que en esa misma región la actual alcaldesa ha sufrido al menos dos atentados en su contra.

Días antes, el 10 de septiembre, se registró otro hecho de violencia política en el norte del estado, donde fue secuestrado Ramón Valencia Pérez, ex candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, días después sus restos fueron hallados en un camino de la región. En abril, su padre Anuar Valencia, también fue asesinado.