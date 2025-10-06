Asesinan a sacerdote de la comunidad de Mezcala en la región centro de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El párroco de la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, en la región Centro de Guerrero, Bertoldo Pantaleón Estrada, fue asesinado a balazos.



El sacerdote desapareció el sábado y su cuerpo hallado la tarde de este lunes dentro de su vehículo en un camino de terracería cerca de la carretera México-Acapulco.



La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.



Pantaleón Estrada, de 58 años, fue visto por última vez el pasado sábado 4 de octubre en la comunidad de Azcala, de acuerdo a la ficha de búsqueda difundida esta mañana por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).



Por la mañana, la Diócesis encabezada por el obispo José de Jesús González confirmó la desaparición y pidió a las autoridades civiles implementar protocolos de búsqueda.



Este lunes a las 2:30 de la tarde fue reportado el hallazgo del cuerpo del presbítero en una brecha de terracería en el tramo de las comunidades Platanal – Milpillas.



Los primeros reportes indican que la víctima se encontraba dentro de un vehículo y su cuerpo presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.



Personal especializado de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias y ordenó el traslado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo.



La muerte del sacerdote fue confirmada por la Parroquia San Cristóbal de Mezcala, donde el padre estaba asignado por parte de la Diócesis de Chilpancingo – Chilapa.



“El Consejo de pastoral informa con profundo dolor a nuestra comunidad parroquial y comunidades vecinas que lamentablemente nuestro párroco Bertoldo Pantaleón Estrada ha partido a encontrarse con nuestro Señor”, publicó en su cuenta oficial de Facebook.